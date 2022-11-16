 

France info – Coca-Cola пятый год удерживает лидерство по пластиковым отходам

16.11.2022, 1:30, Разное
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Компания Coca-Cola возглавила рейтинг производителей, которые несут ответственность за самые большие объёмы пластикового мусора в мире, приводит France info выводы рабочей группы Break free from plastic. Хотя с 2018 года пластиковые отходы американского поставщика напитков удвоились, он выступил одним из спонсоров Конференции ООН по климату.


AP

Компания Coca-Cola больше всех других корпораций загрязняет мир пластиком, пишет France info со ссылкой на годовой отчёт рабочей группы Break free from plastic («Избавиться от пластика»). Эта организация объединяет 2 тыс. ассоциаций, которые собирают мусор в 87 странах мира, чтобы определить предприятия, ответственные за самые больше объёмы пластиковых отходов.

Как рассказывает издание, американская Coca-Cola уже пять лет возглавляет список главных компаний-загрязнителей. С 2018 года число собранных пластиковых отходов этого производителя удвоилось. Генеральный директор французской ассоциации No plastic in my sea («Никакого пластика в моём море») Мюриэль Папен осудила участие Coca-Cola в качестве спонсора 27-й Конференции ООН по климату. По её словам, на саммите делают заявления о разных экологических инициативах, которые потом не реализуют.

Что касается Франции, здесь пальму первенства по загрязнению пластиком получила американская табачная компания Philipp Morris, на втором месте ещё одна табачная компания British and American Tobacco. В десятку также входят Coca-Cola, Japan Tobacco, Danone, Ferrero, Haribo и Mars, а последнее занимает группа Alma — производитель бутилированной воды Cristaline, Saint-Yorre, Vichy и Courmayeur.

В заключение France info указывает, что наряду с другими французскими организациями No plastic in my sea требует в ожидании будущего международного соглашения в 2024 году лучше соблюдать закон 2020 года, который ставит целью сокращение такого типа пластикового мусора.


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