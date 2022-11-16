 

Мнение: Инцидент

16.11.2022, 1:27, Разное
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В среду 16 ноября пройдет экстренный совет НАТО по поводу инцидента в Польше. Байден уже созвонился с польским президентом.

Теоретически НАТО может воспользоваться инцидентом и ввести бесполетную зону километров в 200-300 вдоль своих границ на территории Украины, подтянуть силы ПВО и авиацию и сбивать в этой зоне все, что будет ее пересекать. Ну, и попутно рядом с ней в превентивном порядке. Во всяком случае большую часть правобережной Украины накрыть зонтиком НАТО вполне сможет, если, конечно, такое решение будет принято. Тем более, что критическая нехватка ракет у России уже налицо, и она не в состоянии проводить массированные пуски в сотни ракет в одной серии. ХАМАС и тот создает больше проблем Израилю.

В Кремле, понятно, в случае принятия такого решения начнут нервничать и кричать «держите меня семеро», но ситуация абсолютно симметричная истории со сбитым российским самолетом в Сирии. Там тоже было много трамвайного хамства и базарных криков, но залетать на турецкую территорию после этого больше не рискнули.

Весь вопрос – решит ли НАТО принимать подобное решение, так как внутри НАТО есть особое мнение в лице Турции и Венгрии. Эрдоган себе на уме, Орбан явно на крючке за свои шалости с солнцевской братвой в далекие девяностые, так что консенсуса можно не достичь. Впрочем, всегда есть возможность сепаратных действий стран НАТО отдельно от самой организации. Здесь главное – решение.

Так что само по себе заседание НАТО, по всей видимости, ограничится озабоченностью и призывами. А вот будут ли самостоятельные решения – вопрос. Группа стран вполне может оказать Польше помощь в вопросах укрепления ее безопасности – это их суверенное право. Потому посмотрим, что и как. Затягивать точно не будут – либо решат, либо не решат.

Источник: Эль Мюрид


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