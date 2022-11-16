 

Ледовый дворец “Кристалл” в “Лужниках” получил официальный адрес

16.11.2022, 1:05, Разное
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Власти российской столицы активно занимаются развитием спортивной сферы. В городе постоянно строится профильная инфраструктура и проводятся соответствующие мероприятия. Москвичи очень любят занятия физической культурой, поэтому в каждом районе города сегодня можно встретить многочисленные спортивные объекты: от гигантских многофункциональных центров с несколькими аренами, залами и бассейнами до небольших тренажерных площадок во дорах.

Одним из самых масштабных спортивных кластеров не только Москвы, но и всей России является олимпийский комплекс в “Лужниках”. Вскоре он пополнится ледовым дворцом “Кристалл”, поэтому спортивному объекту присвоили официальный адрес. Соответствующую документацию подготовили специалистыМосгорБТИ.

Составление технического плана и технического паспорта, работы по инвентаризации и регистрации в кадастре требуются, чтобы окончательно ввести здание в эксплуатацию. В итоге столичный департамент городского имущества присвоил новому зданию адрес: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, улица Лужники, дом №24, строение №14.

Об этом рассказал глава профильного ведомства Максим Гаман. По его словам, ледовый дворец “Кристалл” расположится недалеко от Малой спортивной арены и Дворца спорта на месте старого катка.

К слову, на территории “Лужников”, занимающих площадь более 150 гектаров, располагаются более 80 сооружений. Многие объекты сегодня проходят модернизацию, чтобы соответствовать современным требованиям. Параллельно возводятся новые объекты.

Одним из них является ледовый дворец “Кристалл”. Работы по его строительству идут на территории бывшего одноименного тренировочного катка, закрытого из-за аварийного состояния более десяти лет назад. Архитектурной изюминкой нового объекта должно стать панорамное витражное остекление высотой 14 метров.

Само здание будет иметь три этажа и займет площадь 24,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности в ледовом дворце смогут находиться до 850 спортсменов и зрителей одновременно.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев подчеркнул, что это не первое здание комплекса, с которым довелось работать сотрудникам ведомства. Ранее они уже обследовали и адресовали Международный центр самбо и Международный центр бокса, успешно введенные в эксплуатацию и уже принимающие спортивные соревнования.


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