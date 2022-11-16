Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян

16 ноября стартует

премьера нового сезона популярного российского сериала “Тест на

беременность”. Главные роли исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и

Кристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошлом

сезоне — поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа. Для роли Нины

Артамоновой Кристина Орбакайте примерила образ суровой брюнетки с короткой

стрижкой.

Сюжет сериала

крутится вокруг героини Светланы Ивановой, которая внезапно узнает о

беременности. В перерывах между метаниями в личной жизни, молодая врач помогает

спасать жизни пациентов в больнице.

Анонсируя новый

сезон сериала, Кристина Орбакайте ошарашила россиян. На афише изображена

женская рука с крошечным сыном — прямой намек, что ребенок в сериале все-таки

появился. Тем, кто еще не начал смотреть сериал, следует быть осторожнее: в

Интернете уже появилось множество спойлеров и обсуждений экранной драмы.

Интересно, что в

реальной жизни саму Кристину Орбакайте регулярно подозревают в беременности.

Известно, что певица и актриса сильно привязана к младшей дочери Клаве, а

поклонники называют девочку настоящим маминым счастьем. Возможно, 51-летняя дочь

Аллы Пугачевой не спешит анонсировать ожидание четвертого малыша, поскольку уже

готовится к внукам.