 

Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян

16.11.2022, 1:05, Разное
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16 ноября стартует
премьера нового сезона популярного российского сериала “Тест на
беременность”. Главные роли исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и
Кристина Орбакайте. Появление последней стало большим событием еще в прошлом
сезоне — поклонники певицы не ожидали ее увидеть в новом амплуа. Для роли Нины
Артамоновой Кристина Орбакайте примерила образ суровой брюнетки с короткой
стрижкой.

Сюжет сериала
крутится вокруг героини Светланы Ивановой, которая внезапно узнает о
беременности. В перерывах между метаниями в личной жизни, молодая врач помогает
спасать жизни пациентов в больнице.

Анонсируя новый
сезон сериала, Кристина Орбакайте ошарашила россиян. На афише изображена
женская рука с крошечным сыном — прямой намек, что ребенок в сериале все-таки
появился. Тем, кто еще не начал смотреть сериал, следует быть осторожнее: в
Интернете уже появилось множество спойлеров и обсуждений экранной драмы.

Интересно, что в
реальной жизни саму Кристину Орбакайте регулярно подозревают в беременности.
Известно, что певица и актриса сильно привязана к младшей дочери Клаве, а
поклонники называют девочку настоящим маминым счастьем. Возможно, 51-летняя дочь
Аллы Пугачевой не спешит анонсировать ожидание четвертого малыша, поскольку уже
готовится к внукам.


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