Главное – держать себя в форме: женский гороскоп здоровья на 2023 год для всех знаков зодиака

Без преувеличения можно сказать, что здоровье – это одна из самых важных вещей в нашей жизни. При хорошем самочувствии есть силы и для налаживания личной жизни, и для успехов в карьере. Каким будет здоровье в следующем году для представительниц всех знаков зодиаков, узнаем из женского гороскопа.

Овен

В астрологии именно ваш знак зодиака является самым активным, деятельным, энергичным. Вам не сидится на месте, у вас много проектов для реализации, поэтому порой вы сталкиваетесь с выгоранием и нехваткой внутренних ресурсов. Постарайтесь вовремя давать организму отдых, чтобы не обострились хронические заболевания.

Ближе к середине года может увеличиться риск получения легких травм, поэтому будьте максимально осторожны. Не забывайте вовремя проходить медицинские обследования.

Телец

У вас очень позитивный прогноз на предстоящий год. Вы будете превосходно себя чувствовать при условии, что сами не будете себе вредить. Речь идет о злоупотреблении фастфудом, алкоголем, курении и прочих вредных привычках. Постарайтесь вести здоровый образ жизни.

Даже незначительные заболевания долечивайте до конца, не игнорируйте недомогание, чтобы болезнь не приобрела хроническую форму.

Близнецы

Вам нужно минимизировать стресс, избегать перенапряжения и перегрузок. Заботьтесь о своем душевном спокойствии. Помните, что все болезни от нервов. Если будете пребывать в благоприятном микроклимате дома и на работе, то никаких проблем со здоровьем точно не возникнет. Не забывайте об умеренных физических нагрузках и о сбалансированном питании.

Рак

У вас ожидается весьма плотный график в предстоящем 2023 году. Нужно будет реализовать немало интересных проектов, поэтому у вас попросту может не остаться времени на уход за собой. И все же постарайтесь выкроить в плотном графике время для планового медицинского обследования. Не увлекайтесь едой на вынос и не игнорируйте занятия спортом. При сильной загруженности можете вместо посещения спортзала ограничиться простой домашней зарядкой.

Лев

Вашим близким может потребоваться о вас больше внимания и заботы, нежели раньше. В связи с этим увеличится количество обязанностей. Останется меньше времени на себя.

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Займитесь тайм-менеджментом, по возможности делегируйте полномочия. В противном случае вы сильно переутомитесь и это может негативным образом отразиться на вашем здоровье. Поищите способы снятия стресса и напряжения. Например, можете ходить на массаж.

Дева

Начало года обещает быть непростым в моральном плане, что может не лучшим образом отразиться на вашем самочувствии. Вам следует стараться поддерживать душевное равновесие. Обязательное условие – это избавиться от вредных привычек. Осознайте, что переедание, курение или выпивка – это очень деструктивные способы снятия стресса. Начинайте вести здоровый образ жизни.

Весы

Вам нужно обращать внимание на предупреждающие знаки. При возникновении недомогания тут же обращайтесь за помощью к врачу. Профилактические меры тоже очень необходимы.

Следите за питанием. Из-за стресса может возникнуть соблазн лакомиться нездоровой едой, а это может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой. Если будете следить за здоровьем, то все будет отлично.

Скорпион

Вам следует уделить особое внимание укреплению иммунитета. Сейчас на фоне стресса и морального истощения ваш организм весьма ослаблен, ему требуется ваша помощь. Не относитесь халатно к своему здоровью, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами.

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В предстоящем году не следует пропускать занятия в тренажерном зале или делать себе много поблажек в плане еды. Чтобы добиться прогресса, придется потрудиться и приучить себя к дисциплине.

Стрелец

В первом половине года ожидаются не самые радостные события в плане личной жизни и карьеры. На работе могут возникнуть проблемы, да и в браке все не так гладко. На фоне стресса ослабляется иммунитет, и возникает неважное самочувствие. Чтобы избежать подобных проблем, научитесь вовремя избавляться от негативных эмоций, снимать стресс и напряжение. Практикуйте философский подход к жизни. Помните, что темнее всего бывает перед рассветом.

Козерог

В общем и целом со здоровьем будет все в порядке, однако в первую очередь самочувствие зависит о вас. Вы склонны лениться, когда речь идет о заботе о себе. Например, вам свойственно махнуть рукой на тренажерный зал, даже если вы приобрели дорогостоящий абонемент. И также вам проще купить фастфуд, чем стоять у плиты и готовить. В данном случае, когда речь идет о здоровье, такой подход крайне неуместен. Если будете следить за питанием и давать организму физические нагрузки, то будете полны сил и энергии.

Водолей

Если у вас есть хронические заболевания, то вам следует быть особо бдительной и осторожной. Регулярно проходите медицинские исследования, предпринимайте профилактические меры, чтобы не допустить обострений. Помните о негативных последствиях вредных привычек, боритесь с ними. Занимайтесь спортом и следите за своим питанием.

Рыбы

Ваше здоровье будет в полном порядке, но это вовсе не означает, что к нему можно халатно относиться. Не допускайте излишеств в еде и отсутствия физических нагрузок. Как минимум делайте зарядку и старайтесь потреблять домашнюю здоровую пищу. Укрепляйте иммунитет, чтобы не подхватить вирусы и не простудиться.

Старайтесь чаще дышать свежим воздухом. Не изолируйтесь надолго дома, не ведите малоподвижный образ жизни. Помните, что чем вы активнее – тем здоровее. Поэтому вместо лежания на диване отправляйтесь на прогулку в парк.