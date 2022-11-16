Влажные, вкусные, низкоуглеводные: учимся готовить здоровые тыквенные брауни разными способами

Во многих семьях каждый прием пищи заканчивается вкусным десертом. Предпочтением выбора часто является брауни. Супершоколадные, удивительно сочные и очень вкусные – у каждого пекаря-любителя должен быть свой рецепт домашнего лакомства. Поскольку тыквенный сезон сейчас в самом разгаре, почему бы не приготовить из этого овоща брауни. В сегодняшней статье представлено несколько таких рецептов.

Классические тыквенные брауни

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое на скорую руку, тыквенные брауни — всегда хороший выбор. Для этого потребуются следующие ингредиенты:

мука – 240 г; масло – 120 г; сахарный песок – 200 г; тыквенное пюре – 280 г; яйца – 4 шт.; шоколад – 170 г; корица, пекарский порошок – по 1 ч. л.; щепотка соли.

Разогрейте духовку и застелите квадратную форму для выпечки пергаментом.

Растопите масло и шоколад в небольшой кастрюле, регулярно помешивая. Отложите емкость в сторону и дайте массе немного остыть.

В большой миске взбейте сахар и яйца. Добавьте к ним муку, разрыхлитель и соль, снова хорошо перемешайте. Добавьте шоколадную смесь, тыквенное пюре и специи, перемешайте до однородности.

Вылейте массу в форму и посыпьте измельченным шоколадом. Выпекайте тыквенные брауни 40-45 минут. Перед непосредственной подачей дайте немного остыть.

Низкокалорийные брауни с тыквой

Торт на завтрак могут позволить себе далеко немногие. С нашими низкокалорийными тыквенными брауни даже это возможно. Всего 200 калорий содержится в одной порции. Кроме того, в этом рецепте нет муки, поэтому он идеально подойдет для здорового перекуса. Нам понадобятся:

миндальное масло – 180 г; тыквенное пюре – 180 г; яйца – 2 шт.; какао – 50 г; кленовый сироп – 100 мл; шоколад – 90 г; пекарский порошок – 0,5 ч. л.

Разогрейте духовку и застелите квадратную форму для выпечки пергаментом.

В большой миске смешайте миндальное масло и тыквенное пюре. Добавьте яйца, кленовый сироп и ванильный экстракт, снова хорошо перемешайте. Добавьте какао и разрыхлитель. Должно получится однородное тесто.

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Всыпьте нарезанный шоколад и вылейте массу в форму. Выпекайте 25-27 минут. Полезные тыквенные брауни можно подавать на завтрак.

Брауни с чизкейком

Одни любят тыквенные брауни, другие предпочитают чизкейк. Если вы не можете выбрать между двумя десертами, у нас есть решение для вас. Можно приготовить брауни с чизкейком одновременно, а понадобятся для этого следующие ингредиенты:

мука – 120 г; масло – 110 г; сахарный песок – 150 г; тыквенное пюре – 230 г; яйца – 3 шт.; какао – 65 г; ванилин – 1 ч. л.; пекарский порошок – 0,5 ч. л.

Для слоя с чизкейком необходимы:

сливочный сыр – 120 г сахар, тыквенное пюре – по 70 г яйца – 1 шт. корица – 0,5 ч. л.

Разогрейте духовку и застелите квадратную форму для выпечки пергаментом.

В миске взбейте блендером растопленное масло, сахар и яйца. Добавьте к ним пюре из тыквы и ванилин.

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Смешайте в другой емкости муку, какао и разрыхлитель в отдельной миске и постепенно добавьте к сырым ингредиентам. Все компоненты нужно смешать до однородной консистенции и вылить в форму для запекания.

Для чизкейка смешайте сливочный сыр, сахар, яйцо и ваниль в миске, отложите примерно 2/3 смеси. Добавьте к оставшейся смеси тыквенное пюре и корицу, снова перемешайте.

Поочередно выложите начинку для чизкейка на тесто для брауни и взбейте вилкой, чтобы получился мраморный узор. Выпекайте 40 минут, затем уберите брауни в холодильник приблизительно на 2 часа.

Веганские брауни

Этот идеальный рецепт веганских тыквенных брауни понравится всем сладкоежкам, которые не используют в своих кулинарных экспериментам продукты животного происхождения. Этот сочный и шоколадный десерт гарантированно станет вашим фаворитом среди осенних блюд. Для его приготовления потребуются:

мука – 150 г; тыквенное пюре – 250 г; тростниковый сахар – 150 г; кокосовое масло – 40 мл; какао – 20 г; шоколад – 150 г; ванилин, пекарский порошок – по 1 ч. л.

Разогрейте духовку и застелите форму для выпечки пергаментом.

Смешайте муку, какао и разрыхлитель в одной емкости. В другой – сахар, масло и экстракт ванили. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте. Добавьте пюре из тыквы и снова перемешать до однородной консистенции.

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Добавьте измельченный шоколад и специи, аккуратно перемешайте. Поместите тесто в выбранную форму и выпекайте 25 минут. Перед подачей дайте тыквенным брауни немного остыть.

Кето-брауни без выпечки

Обязательно побалуйте себя и всю семью вкуснейшими кето-брауни из тыквы без выпечки. Этот рецепт поражает быстротой приготовления. Кроме того, на одну порцию приходится всего 140 калорий. Это настоящая мечта для всех сладкоежек. Для приготовления десерта потребуются следующие ингредиенты:

арахисовое масло без сахара – 180 г; тыквенное пюре – 180 г; какао – 25 г; кленовый сироп – 40 мл; кокосовая мука – 40 г; шоколад – 40 г.

Застелите небольшую форму для хлеба пергаментом.

Смешайте в миске арахисовое масло, тыквенное пюре и какао. Добавьте к основным ингредиентам кленовый сироп и кокосовую муку, замесите однородное липкое тесто. Если смесь слишком сухая, добавьте еще 3 ложки несладкого миндального молока. Поместите тесто в форму и выпекайте в течение получаса. Перед подачей тыквенные брауни рекомендуется остудить. Готовое блюдо подавайте, предварительно украсив дольками шоколада.

Тыквенные брауни в термомиксе

Рецепты с использованием термомикса становятся все более популярными. В нем также можно приготовить тыквенные брауни. Они гарантированно станут новым фаворитом всей семьи. Для приготовления потребуются достаточно простые ингредиенты:

тыква – 250 г; фундук – 100 г; мука – 250 г; тростниковый сахар – 200 г; крахмал – 40 г; масло – 100 мл; шоколад – 80 г; вода или молоко – 200 мл; ванилин – 1 упаковка; какао – 20 г; пекарский порошок – 1 ч. л.; щепотка соли.

Разогрейте духовку и застелите форму для выпечки пергаментом.

Поместите тыкву, шоколад и фундук в миксерную чашу и измельчите на высокой скорости. Поместите оставшиеся ингредиенты также в термомикс и перемешивайте на чуть меньшей скорости. Поместите тесто в подготовленную для выпечки форму и щедро посыпьте шоколадом.

Выпекайте не более 35 минут. Тыквенные брауни из термомикса готовятся достаточно быстро. При желании готовое блюдо можно украсить дольками шоколада. После полного остывания поставьте тыквенные брауни в холодильник минимум на час. Перед подачей их нужно достать из холодильника. Можно украсить, например, сахарной пудрой.