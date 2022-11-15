Запуск процесса жиросжигания и спокойствие весь день: утренняя йога, которую можно делать вместо зарядки

Самое лучшее время для тренировок – это утро. С помощью упражнений можно зарядиться бодростью и энергией на весь день, а также если выполнять их натощак, то можно увеличить сжигание калорий из жировых запасов, одновременно снижая аппетит. Утренние тренировки могут обуздать аппетит и способствовать снижению веса. Особенно полезными считаются упражнения из йоги. Они считаются эффективными и простыми, а также идеально подходят вместо зарядки. Утренняя йога способствует быстрому похудению, а также обеспечивается польза на весь день. Но важно правильно выбирать позы и асаны, которые позволят проработать все мышцы.

Поза ребенка

Поза ребенка – это прекрасное упражнение, которое позволяет растянуть позвоночник и бедра. Оно выбирается для начала тренировки, а также позволяет почувствовать все тело и хорошо подышать перед началом движения. Из положения на коленях сведите пальцы ног вместе, а колени разведите в стороны. Начните опускать грудь вниз между бедер, прижимая лоб к полу. Вытяните руки вперед. Сделайте медленный, полный вдох через нос и почувствуйте, как расширяется грудная клетка. Во время выдоха желательно прижать ягодицы к пяткам для удлинения позвоночника.

Кошка-Корова

Из позы ребенка легко переместиться в позу кошки-коровы, которая считается идеальной для растяжки спины, поскольку позволяет раскрыть позвоночник. Переместившись на четвереньки убедитесь, что колени находятся под бедрами, а руки слегка выдвинуты вперед от плеч. Сделайте вдох и начните поднимать взгляд к потолку и опустите живот вниз, чтобы принять позу коровы. На выдохе направьте взгляд на свой пупок, выгибая спину вверх, как разъяренная кошка. Повторяйте на каждом вдохе и выдохе от трех до пяти раз.

Собака мордой вниз

Эта стандартная поза йоги растягивает заднюю часть тела и заряжает энергией, поэтому идеально подходит для утренней практики. Из позы кошки-коровы нужно отклониться назад и немного вытянуть руки. Толкайтесь назад, отрывая колени от пола, держа руки прямыми, и поднимая копчик вверх. Вытяните пятки к полу, чтобы удлинить подколенные сухожилия. Сделайте здесь от трех до пяти вдохов.

Сгибания вперед

Подведите ноги к рукам и позвольте верхней части тела повиснуть. Ваша шея и голова должны быть расслаблены, а колени согнуты. Представьте, что вы подтягиваете живот к бедрам. Если в нижней части спины нет напряжения, выпрямляйте ноги.

Приветствие Солнца

Данное упражнение – это отличный способ разогреть тело в начале дня. Оно позволяет согнуть позвоночник вперед и назад, раскрывает бедра и подколенные сухожилия, стимулирует кровообращение и обеспечивает глубокое и ритмичное дыхание. Встаньте прямо и соедините ноги вместе, равномерно распределив вес на ступни. Вдохните, вытягивая руки над головой. Выпрямите руки над головой так, чтобы ладони были обращены друг к другу. Затем наклонитесь вперед, положив ладони или кончики пальцев на пол рядом со ступнями. Не забудьте согнуть ноги в коленях или положить руки на блоки, если ваши мышцы напряжены. Вдохните, наполовину приподнимая туловище, вытягивая макушку вперед с прямой спиной. На выдохе снова согнитесь вперед. Повторите всю эту серию от трех до пяти раз, сосредоточившись на дыхании.

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Поза дерева

Упражнение позволяет развить равновесие и силу в ногах. Чтобы принять позу дерева, встаньте прямо, затем перенесите вес тела на правую ногу, поднося стопу левой ноги к внутренней стороне правого бедра. Если трудно удержать равновесие, то поставьте ногу на икру. Сложите руки вместе в молитвенной позе на груди. Можно вытянуть руки над головой. Попробуйте задержаться в этой позе на несколько вдохов, прежде чем переключиться на противоположную ногу.

Поза моста

Лягте на спину, положив руки по бокам ладонями вниз. Согните ноги в коленях и поставьте ступни ровно на пол. Держите ноги на ширине бедер, параллельно друг другу и как можно ближе к ягодицам. Одновременно прижмите плечи и ступни к полу, поднимая бедра к потолку. Старайтесь равномерно распределять свой вес по внутренней и внешней сторонам ступней. Как только бедра поднимутся, попытайтесь соединить лопатки, сцепив руки вместе. Это упражнение позволяет растянуть грудь, шею, позвоночник и бедра.

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Легкий поворот

Лягте на коврик, поставив ноги ровно на пол и согнув колени. Чтобы начать скручивание, широко раскиньте руки и прижмите ладони к полу. Поверните голову к левому плечу, позволяя коленям и бедрам открыться правой стороне тела. При этом держите оба плеча расправленными и прижатыми к полу. Можно правой рукой надавить на верхнюю часть бедра для усиления. Это отличная поза для растяжки мышц спины и позвоночника.

Поза трупа

Любая тренировка заканчивается полным расслаблением. Лягте плашмя на спину, вытянув руки и ноги ладонями вверх и развернув ступни наружу. Дышите глубоко, с закрытыми глазами несколько минут.

Таким образом, лучшим решением для утренней зарядки считается использование нескольких простых упражнений из йоги. Они позволяют зарядиться энергией и сохранить спокойствие на весь день.