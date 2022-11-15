В том числе и телесные колготки: ошибки в выборе одежды, которые делают старше женщину любого возраста

Кому из нас не хочется выглядеть моложе? Но не у всех это получается, к сожалению. Частенько мы забываем, что неправильно подобранные вещи делают нас старше. Расскажем, как же не превратиться из цветущей женщины в немодную старушку и каких коварных нарядов лучше всего избегать.

Союзник женщин

Чтобы не допускать нелепых ошибок в своих луках, стоит прислушаться к советам стилистов, которые точно знают, какая одежда делает женщин старше своего возраста. Можно ухаживать за кожей лица и волосами, следить за фигурой, но неверный выбор нарядов сведет на нет все усилия.

Любой образ должен стать союзником, а не врагом милых дам.

Вещи из твида

Итак, стилисты уверяют, что твид – вечная классика, которой не стоит пренебрегать. Однако женщины часто неправильно носят вещи из шерстяной ткани, подбирают модели, которые им не идут, и эта одежда делает их старше, чем они есть на самом деле.

Не стоит покупать твидовый костюм, который будет вас старить. Чтобы не выглядеть бабушкой, приобретите один пиджак из этой ткани и носите его с расклешенными джинсами и ярким топом. К образу можно добавить стильные ботильоны на каблуке, и тогда вы точно будете выглядеть моложе.

Короткий вместо длинного

Наверняка у каждой женщины висят в шкафу несколько длинных кардиганов, которые идеально подходят для теплых осенних дней. Но именно эти уютные модели нас старят.

Чтобы визуально сбросить десяток лет, нужно обратить свое внимание на более короткие вязаные свитера из грубого трикотажа, застегивающиеся на пуговицы. Укороченный кардиган мгновенно придаст образу непринужденный вид. С ним прекрасно сочетаются классические джинсы и зауженные брюки, цветные футболки и белоснежные блузки. А мужскую рубашку, которая когда-то пользовалась популярностью, лучше отложить в сторону: в комплекте с кардиганом такой образ будет смотреться старомодным.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Черный не всегда в тренде

Никто не спорит, что черный цвет делает нас визуально стройней, но с возрастом стоит избегать вещей антрацитовых оттенков, которые делают женщин старше.

Например, черные топы подчеркивают каждую морщинку на лице и не скрывают поплывший овал. Они хорошо смотрятся на юных девушках, а если женщине за 30, то ей срочно стоит пересмотреть свой гардероб.

Чтобы не стать заложницей образа, обязательно разбавляйте черный цвет яркими акцентами. Например, стильным шарфиком или крупными серьгами.

Коварный принт

Одежда с принтами в стиле ретро сделает любую женщину старше своего возраста. Устаревшие расцветки, давно утратившие свою популярность, сразу попадают в запретный список! Туда же отправляются вещи с анималистическим принтом, которые отлично смотрятся на молодежи.

Одежда без каких-либо рисунков и узоров – современная альтернатива немодным нарядам.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Нет телесным колготкам

Увы, но неправильный выбор колготок может полностью испортить впечатление о любом образе. Женщина, которая хочет выглядеть молодо, должна забыть о существовании телесных колготок, которые мгновенно делают ее старше. Стилисты говорят, что эта вещь не скрывает неизбежные возрастные изменения и не делает ноги визуально стройней. И добавляют, что хуже телесных колготок могут быть только разновидности с различными орнаментами, искажающие форму женских ножек, а узор выглядит так, словно они покрыты синяками.

Для любого наряда подойдут черные плотные колготки, которые не только подчеркнут стройность ног, но и дополнят стильный образ.

Одежда oversize

Женщины, стесняющиеся своей фигуры, считают, что объемная одежда поможет скрыть лишний вес. Однако вещи oversize, наоборот, делают прекрасных дам визуально полнее. Блейзеры, джинсы, свитера и платья больших размеров невыигрышно подчеркивают возраст.

Одежда оверсайз не подчеркнет достоинства фигуры: мешковатые вещи удачно вписываются в уличную моду, но делают старше свою хозяйку.

Правильная обувь

Не стоит недооценивать выбор подходящей обуви, ведь она еще один претендент на прибавление возраста. Частенько женщины предпочитают комфорт и годами носят стоптанные немодные туфли, не придавая никакого значения эстетике. Такая обувь сразу старит.

Чтобы выглядеть моложе, избегайте моделей с острым носком и низким каблуком. Носите стильные ботильоны на танкетке, которые очень удобны. Кроссовки или грубые ботинки также подойдут для создания модного образа, а омолаживающий эффект будет гарантирован!