“Омертвение тканей”: 76-летнего Хазанова пришибло смертью

76-летний артист

эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов — человек высокообразованный и интеллигентный.

На публике он всегда держался уверенно и статно, подчеркивая гибкий ум отличным

чувством юмора. Артист не боялся шутить даже на тему смерти. Так, в арсенале

его цитат есть не одно саркастичное высказывание.

“Если

творчество не сопряжено с поиском, с риском, с поражениями и парением, не будет

ни открытий, ни движения, а впереди только постепенное омертвение тканей”,

— иронично подмечал артист.

Но неожиданно

Геннадий Хазанов напоролся на испытания со здоровьем, его практически пришибло смертью. На съемках одного из

телешоу он выглядел растерянно и неподготовленно. По мнению таролога Марианны

Абравитовой, Хазанов “испытал сильный страх смерти”, заставивший его пересмотреть

ценности.

“То, что

сейчас с ним происходит, это поворот вспять в энергетическом и психологическом

плане”, — продолжает читать расклад таролог. Возможно, именно по этой

причине Геннадий Хазанов стал меньше внимания уделять внешнему виду и

сфокусировался на внутреннем состоянии. Очевидно, что человеку в подавленном

состоянии совсем не до публичных выходов. Помолимся же!