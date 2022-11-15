 

“Омертвение тканей”: 76-летнего Хазанова пришибло смертью

15.11.2022, 22:18, Разное
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76-летний артист
эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов — человек высокообразованный и интеллигентный.
На публике он всегда держался уверенно и статно, подчеркивая гибкий ум отличным
чувством юмора. Артист не боялся шутить даже на тему смерти. Так, в арсенале
его цитат есть не одно саркастичное высказывание.

“Если
творчество не сопряжено с поиском, с риском, с поражениями и парением, не будет
ни открытий, ни движения, а впереди только постепенное омертвение тканей”,
— иронично подмечал артист.

Но неожиданно
Геннадий Хазанов напоролся на испытания со здоровьем, его практически пришибло смертью. На съемках одного из
телешоу он выглядел растерянно и неподготовленно. По мнению таролога Марианны
Абравитовой, Хазанов “испытал сильный страх смерти”, заставивший его пересмотреть
ценности.

“То, что
сейчас с ним происходит, это поворот вспять в энергетическом и психологическом
плане”, — продолжает читать расклад таролог. Возможно, именно по этой
причине Геннадий Хазанов стал меньше внимания уделять внешнему виду и
сфокусировался на внутреннем состоянии. Очевидно, что человеку в подавленном
состоянии совсем не до публичных выходов. Помолимся же!


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