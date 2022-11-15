 

Привезут домой в гробу: сын 84-летнего Аркадия Инина умер в Турции в день рождения матери

15.11.2022, 22:18, Разное
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Инна Иванова была верующим человеком, поэтому смерть Господь ей дал легкую. Она говорила с сыном и внезапно упала – оторвался тромб в легком и она умерла на месте. Отпевание жены Инина прошло в Храме Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Шубине 1722 года постройки, что за памятником Юрию Долгорукому. Тогда сыновья держали под руки черного от горя Аркадия Инина.

Спустя полтора года один из них ушел…

Подробностей смерти 44-летнего наследника юмориста пока мало. Но друзья говорят, что он отдыхал в Турции, где и скончался. Причем случилось это 13 ноября, когда его мать – жена Аркадия Инина – отмечала день рождения. Получается, что она забрала его к себе. Что случилось с сыном Инина выясняют компетентные органы. Но на родину его теперь привезут в цинковом гробу…

Как переживет это больной пожилой отец? Ведь, как заверяют друзья, у Инина онкология лимфатических узлов. По слухам, он прошел уже несколько курсов химиотерапии, но коварная болезнь пока не отступает.

Как писали ранее “Дни.ру”, Аркадий Инин был соседом по подъезду в писательском доме с драматургом, сценаристом и ведущим “Кинопанорамы” Далем Орловым, которой ушел из жизни в феврале 2021 года. Они дружили семьями, Даль Константинович всегда помогал Аркадию Яковлевичу в заботах о больной супруге.


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