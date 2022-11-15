Блейзеры, велосипедки и широкие воротники: 11 элементов стиля принцессы Дианы, которые возвращаются в моду

Принцесса Диана является иконой стиля для многих представительниц прекрасного пола со всего мира. Ее луки по сей день, даже спустя несколько десятилетий, до сих пор высоко оценивают эксперты из мира моды и красоты. Некоторые элементы образов принцессы Уэльской сейчас обретают невероятную популярность: на волне ретро-трендов, спровоцированных ностальгией по беззаботным временам.

Вот о каких элементах идет речь.

Удлиненный блейзер оверсайз

Этот предмет гардероба леди Ди неоднократно включала в свои официальные луки. Она сочетала удлиненный блейзер с разной одеждой, но всегда образ получался стильным и элегантным. Например, удачный микс — это белоснежный блейзер с платьем миди в бело-синюю полоску. Также прекрасно сочетался белый блейзер с юбкой-карандашом. Комплект был весьма уместен для официальных мероприятий.

Для создания луков в стиле кэжуал принцесса Диана сочетала блейзер с укороченными брюками и простой трикотажной футболкой. Сегодня и вы можете последовать ее примеру.

Морская тематика

У принцессы Дианы были легкие воздушные образы. В некоторых нарядах она была особенно мила и романтична. Например, в одежде в морском стиле. Именно леди Ди впервые ввела моду на вещи с сине-белыми полосками, словно тельняшки у матросов. Получалось очень гармонично.

В этом можно убедиться, оценив один из ее луков в виде платья в морском стиле и широкополой шляпы.

Отложной широкий воротник

Возвращается в моду стиль преппи. Это концепция луков, вдохновленных школьными годами, когда приходилось носить форму с отложными воротниками. И хотя такая форма была несколько десятилетий назад, сейчас такой дизайн копируют известные модельеры.

Если посмотреть на образы принцессы Дианы, то можно увидеть луки в трендовом стиле преппи. Например, бордовое платье с белоснежным отложным воротником. Удивительно, что по протоколу леди Ди нельзя было настолько экспериментировать с образами, но она всегда играла против правил.

Велосипедки и толстовки

В девяностые годы в женскую моду уверенно вошел спортивный стиль. Не последнюю роль в этой популяризации сыграла принцесса Диана. Несмотря на свой высокий социальный статус, она совершенно не стеснялась появляться на улице в обычных велосипедках, толстовках и кроссовках.

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Обратите внимание, что леди Ди предпочитала толстовки оверсайз. В нынешние времена эта вещь по-прежнему не теряет своей актуальности. А еще она прекрасно сочетается с облегающими штанами: как длинными, так и укороченными.

Вязаные свитера с веселым принтом

Принцесса Диана совсем не боялась выглядеть смешной. Даже когда она надевала вязаные свитера с изображением овец или оленей, то выглядела очень мило и трогательно, без намека на инфантильность.

Теперь и вы можете последовать ее примеру. Обратите внимание, что в контексте более формального лука вы можете сочетать вязаный свитер с веселым принтом и широкий отложной воротник, надев под низ рубашку на пуговицах.

Клетчатые брюки

В 1986 году было опубликовано фото, на котором принцесса Диана запечатлена сидящей на пороге дома в укороченных брюках с клетчатым принтом. При этом расцветка была не черно-белой, а бело-розовой, что позволило сделать лук более непринужденным и даже домашним. В образ прекрасно вписался красный свитер и светлые балетки с бантиками. Получилась невероятная милота. Этот образ еще больше приблизил леди Ди к простому народу и сделал ее всеобщей любимицей.

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Платья с вырезами

На торжественных мероприятиях леди Ди умела удивлять довольно смелыми по меркам монархов нарядами. Она появлялась на публике в платьях с разрезами, например с глубоким вырезом на спине. Ей также нравилось эпатировать публику асимметричными нарядами. Например, платьем с одним длинным рукавом.

Принцесса Диана также одной из первых начала носить платья-сорочки из тончайшего шелка, на бретелях, с ажурными вставками в районе бюста. По тем временам такие образы могли показаться сдержанным британцам провокационными. Но тем не менее, какую бы одежду ни выбрала принцесса Уэльская, никогда она не выглядела вульгарно.

Бейсболка, джинсы и блейзер

Леди Ди была мастером по созданию не только вечерних и формальных образов, но также и образов в стиле кэжуал. Если изучить ее луки, то можно сделать вывод, что она одета по современной моде. Например, разберем образ, состоящий из джинсов, полусапог, свитшота, удлиненного блейзера оверсайз и футболки. По тем временам казалось, что принцесса Диана сочетала несочетаемые вещи. Но если оценить образ сегодняшним взглядом, то здесь можно увидеть сплошные тренды. Обратите внимание, что леди Ди даже включила в лук бейсболку. Именно так сегодня поступают современные модницы.

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Сапоги в ковбойском стиле

Такая обувь сегодня является очень актуальной. Ее сочетают с джинсами, платьями, короткими юбками. Принцесса Диана в свое время презентовала стильный лук, состоящий из пальто из запахом и сапог в ковбойском стиле. Обратите внимание, что она дополнила наряд очень трендовым по нынешним временам аксессуаром – поясным ремнем. Благодаря этой вещи образ получился более женственным и изысканным.

Комбинезоны

Леди Ди очень любила носить удобную и комфортную одежду. Поэтому в обычной жизни она отдавала предпочтение джинсам, велосипедкам, футболкам, свитерам оверсайз, а также комбинезонам. Комбинезоны она сочетала с блузами с коротким рукавом и с футболками. Из обуви отдавала предпочтение балеткам либо босоножкам на невысокой танкетке.

Леди Ди любила яркую и светлую одежду, поэтому в ее гардеробе были комбинезоны разных цветов: желтые, голубые, белые. И во всех она выглядела неотразимо.

Узор в горошек

Леди Ди не любила агрессивные образы, поэтому избегала одежды с анималистичным принтом. Зато она любила вещи с геометрическими узорами, в цветочек и в горошек. Именно такие принты позволяли делать акцент на кротости, женственности, мягкости.

Сегодня узор в горошек переживает вторую волну популярности, поэтому вы смело можете пополнять гардероб вещами с таким рисунком. Можете взять пример с леди Ди и создать изысканный комплект из платья в горошек и широкополой шляпы с аналогичным рисунком.