Independent – Лондон ответит на «растущую российскую угрозу» пятью новыми фрегатами

Британские власти объявили о строительстве пяти военных кораблей следующего поколения. По их словам, новые фрегаты призваны усилить безопасность страны на фоне обострения отношений между Западом и Москвой, пишет The Independent.



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Риши Сунак объявил о строительстве пяти новых военных кораблей. При этом британский премьер-министр отказался брать на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, пишет The Independent.

В настоящий момент глава правительства находится на саммите «Большой двадцатки» на Бали. Основной темой встречи стали последствия российской специальной военной операции на Украине, отмечает издание.

Власти Соединённого Королевства заключили контракт на £4,2 миллиардов с компанией BAE Systems на строительство для Королевского флота ещё пяти фрегатов типа 26 вдобавок к уже трём строящимся кораблям. Это один из шагов, которые Лондон принимает в рамках укрепления безопасности страны «перед лицом возросших угроз со стороны Москвы», обращает внимание The Independent.

«Действия РФ подвергают опасности всех нас. Предоставляя украинскому народу поддержку, в которой он нуждается, мы также используем обширный и глубокий опыт Великобритании, чтобы защитить себя и наших союзников. Это включает в себя строительство британских военных кораблей следующего поколения», — заявил Сунак.

Новые корабли заменят 12 уходящих со службы фрегатов типа 23. По словам Министерства обороны, контракт позволит обеспечить 1700 рабочих мест в течение следующего десятилетия на площадках BAE Systems в Глазго.

Фрегаты типа 26 предназначены для борьбы с подводными лодками. Расширение их программы строительства последовало за атаками на «Северные потоки», «ответственность за которые возложили на Россию», считает The Independent.

Между тем Сунак вновь отказался выполнить обещание, данное его предшественницей Лиз Трасс, об увеличении расходов на оборону до 3% ВВП, то есть на 0,5% больше, чем установленный НАТО минимум. Премьер объяснил это решение тем, что он и министр финансов Джереми Хант стремятся сбалансировать бюджет.

Глава правительства также преуменьшил серьёзность опасений некоторых представителей Консервативной партии о том, что Россия может воспринять отказ от увеличения трат как слабость Британии. «Я думаю, что люди могут быть полностью уверены, что мы инвестируем в нашу оборону», — заверил премьер.

Сунак также указал на «значительную» финансовую и военную помощь, которую Лондон оказывает Киеву. «Я не думаю, что Путин или кто-либо другой может посмотреть на это и сказать, что мы слабые», — добавил он.