 

Дарья Мельникова и Аврора на Благотворительной барахолке в Москве

15.11.2022, 21:10, Разное
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Одно из самых масштабных фандрайзинговых мероприятий – Благотворительная барахолка проекта “Делись добром, Москва!” – собрало на территории отеля около двух тысяч гостей. По предварительным подсчетам, в ходе Барахолки удалось собрать 5 814 926 рублей, которые будут переданы фонду “Дом с маяком”.

Помимо нескольких десятков брендов одежды и обуви, косметики, украшений и аксессуаров на Барахолке была организована продажа новых и винтажных предметов гардероба от звезд театра, кино, музыки и спорта. В этом году свои вещи передали на благотворительность попечитель фонда Дарья Мельникова, Сабина Ахмедова, Ольга Ломоносова, Катерина Шпица, Аня Чиповская, Стас Круглицкий, Саша Жаркова, Юлианна Караулова, Юлия Савичева, Кети Топурия, Влад Лисовец, Аврора и игроки ФК “Динамо”.

Также на мероприятии прошел благотворительный розыгрыш призов – это были билеты в московские театры, кинотеатры, музеи, а также сертификаты в салоны красоты, медицинские центры и многое другое. Главными призами стали уик-энд на двоих в отеле “Балчуг Кемпински Москва” и 20 подарочных сертификатов от лаборатории “Гемотест”.

Аврора

Благотворительный фонд “Дом с маяком” помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области. Учредители Фонда – Нюта Федермессер и Лида Мониава. Команда фонда состоит из более 400 специалистов и около 500 волонтёров.

Среди брендов, предоставивших одежду и обувь, были: Bosco di Ciliegi, M.Reason, Eco Fashion, Selfmade, unu_clothing, “Эконика”, No One, Kogel, Husky, The Robe Moscow, Brier, Sport Angel, ROSEVILLE, Red September, Victoria Andreyanova, Sokolovabogoroskiaya, WandBStore, Oxana Krengel, “ДушеГрея”, Zoesan sarafan, Rachellfabri,Chaikastore, The Select, Square Wombat, Ivolga, lenka.pdf, beregite ptits, Ploomi, Kochetkova. Украшения и аксессуары, а также товары для дома и кухни предоставили: DeLonghi, Agami Ceramics, Yellow Line, Amova, Декор для дома от Полины Майоровой, Penny Royal, SeaSalt Atelier, Anna Kovylina, “Накрой”, “Фонарщик вяжет”, текстиль от компании “Традиция”, Tartanhouse, sklarna, Mam’s angel, Куклы ручной работы от Ольги Ерзаковой, Посуда и декор для дома от Натальи Зуевой, OLIVIA craft decor, BASOVA, Ola_Toys, White Candle, Natalie Morza Jewelry, Marysol Jewelry, Snifferson. Косметика: MIXIT,
22|11 cosmetics и Art&Fact.

Елена Ханга


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