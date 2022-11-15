“Не успела остыть”: окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши

37-летняя актриса

театра и кино Катерина Шпица известна зрителям по ролям в сериале “Реальные

пацаны”, новогодних комедиях “Елки-5” и “Елки

последние”. Кроме этого, голосом актрисы говорит Солара из мультфильма

“Синдбад: Пираты семи штормов” и кабаниха Грета в мультфильме “Волшебный

парк Джун”.

Сейчас Катерина

снимается в новом проекте, декорациями которого стала настоящая лесная глушь.

Именно там поклонники нашли артистку во время съемочного процесса. Для проекта

Катерине Шпице нанесли страшный грим: кажется, будто лицо и тело актрисы покрыто кровью.

Видимо, новая роль требует жутких кадров окровавленной плоти. Теперь фанаты гадают, есть ли в сюжете похороны?

Там же в своем

небольшом микроблоге Катерина Шпица поделилась забавной ситуацией со съемок.

Прямо во время рабочей смены выпал снег и уже не растаял — на улице минусовая

температура. И хотя рабочий график пришлось скорректировать, говорить о полноценном

наступлении зимы еще рано.

“Этот снег

не останется… Почва не успела остыть”, — поясняют подписчики актрисы. Но Шпица не согласна с этим. По словам Катерины, еще вчера ей пришлось надеть гидрокостюм,

чтобы защититься от непогоды и искусственных осадков. Все-таки сниматься в

холодное время года — непростое занятие.