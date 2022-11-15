 

Тест: отгадай советский фильм по актрисе

15.11.2022, 20:55, Разное
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Елена Яковлева,
Нонна Мордюкова и Татьяна Доронина — легендарные актрисы, которые наряду с другими
яркими звездами советской эстрады подарили зрителям любимые фильмы. Проверьте
свою насмотренность классического кино из эпохи СССР и попробуйте определить
название фильма по актрисе, оказавшейся в кадре. Не страшно, если вы кого-то не
узнаете — так появится отличный повод пересмотреть позабывшуюся картину.


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