Тест: отгадай советский фильм по актрисе

Елена Яковлева,

Нонна Мордюкова и Татьяна Доронина — легендарные актрисы, которые наряду с другими

яркими звездами советской эстрады подарили зрителям любимые фильмы. Проверьте

свою насмотренность классического кино из эпохи СССР и попробуйте определить

название фильма по актрисе, оказавшейся в кадре. Не страшно, если вы кого-то не

узнаете — так появится отличный повод пересмотреть позабывшуюся картину.