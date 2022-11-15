Побольше гиалуроновой кислоты, поменьше ароматов: каких ингредиентов в зимнем уходе за кожей должно быть больше, а каких лучше избегать

Приближается зима, и мы чувствуем ее каждой клеточкой своего тела. Многие уже достали теплые шерстяные пальто, термобелье, свитера и любимые сапоги. И пока мы закутываемся под пушистое флисовое одеяло и пьем горячий чай с мятой, нужно хорошо обдумать, как защитить и увлажнить кожу в холодное время года.

Зима — это праздничные гулянья, горячий шоколад и зефирки, плюшевые шарфы, мягкий снег, выстилающий улицы и покрывающий деревья… и мороз, который сурово относится к коже лица, вызывая сухость, шелушение и покраснения. Итак, как правильно подобрать средство на зимний период? Какие компоненты должны быть, а каких стоит избегать?

Керамиды

Список лучших увлажняющих ингредиентов не зря возглавляют керамиды. Это одни из самых лучших увлажняющих компонентов. Если ваша кожа сухая или шелушится, купите средство с керамидами — они удерживают влагу и станут лучшими помощниками в зимнее время.

Химик-косметолог Рон Робинсон говорит, что эти вещества также способны укрепить защитный барьер. Это внешний слой кожи, который защищает от загрязнения и токсинов, сохраняя при этом влагу внутри. Химик-косметолог Валери Джордж поддержала мнение Робинсона, заявив, что керамиды являются естественной частью кожного барьера и необходимы для сбалансированного ухода. Иными словами, они работают как щит, предотвращая попадание нежелательных веществ на кожу.

Масла

Некоторые масла тоже отлично удерживают влагу внутри кожи. Аргановое — один из лучших компонентов, который можно добавить в зимний уход, поскольку оно действительно отлично увлажняет. Оно состоит из маленьких молекул, которые проникают в кожу глубже, чем другие виды масел.

Сквалановое масло, получаемое из оливок, идеально для комбинированного типа и кожи, склонной к раздражению. Оно не закупоривает поры и образует защитный слой, который увлажняет, укрепляет и избавляет от шелушения и сухости. Сквалановое масло удерживает влагу в течение всего дня и повышает эластичность.

Масло жожоба похоже на кожный жир. Оно проникает глубоко в кожу, увлажняя ее изнутри, и является естественным антибактериальным и противовоспалительным средством.

Витамины С и Е

Витамины С и Е великолепны, независимо от того, получаете ли вы их из апельсинов и миндаля или из БАДов. Они способны сделать любую зимнюю процедуру красоты эффективнее и дать коже максимум увлажнения.

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Витамин С — сильный антиоксидант, который защищает и укрепляет, а также придает сияющий вид коже, даже если сейчас середина зимы. Поскольку загрязнение кожи усиливается в холодное время года, она нуждается в еще более надежной защите от негативных факторов окружающей среды. Витамин С будет действовать как идеальная линия защиты. Это необходимое питательное вещество, которое улучшит тонус и текстуру кожи, особенно при сухости и шелушении. Он также обладает антивозрастными свойствами, которые работают независимо от сезона.

Витамин Е – тоже антиоксидант с антивозрастными свойствами. Идеально подходит для сухой и пигментированной кожи. Он помогает коже удерживать влагу даже в холодную погоду, устраняет повреждение защитного барьера, делает кожу более эластичной и избавляет от темных пятен.

Гиалуроновая кислота

В последнее время этот ингредиент стал особенно популярным и незаменимым компонентом увлажняющего ухода за кожей. Гиалуроновая кислота естественным образом содержится в тканях организма и отвечает за упругость кожи. Она может удерживать в 1000 раз больше своего веса в воде, поэтому «следит», чтобы жидкость не испарялась.

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Гиалуроновая кислота играет ключевую роль в достижении гидролипидного баланса. Использование вещества в сыворотках или других средствах по уходу за кожей сделает вашу кожу более эластичной и сияющей.

То, чего следует избегать в зимней косметике

Сертифицированный дерматолог Деннис Гросс советует избегать трех компонентов. Первый — это бензоилпероксид. Гросс говорит: «Этот ингредиент является жестким и слишком сушит кожу. Существует множество других альтернатив для борьбы с прыщами, которые лучше воздействуют на кожу. Попробуйте, например, салициловую кислоту».

Второй ингредиент — ароматизаторы. Доктор Гросс говорит: «Зимой кожа, как правило, сухая и легко раздражается. Ароматы могут усилить этот процесс, поэтому я советую полностью их избегать. Лучше выбирайте натуральные ароматизаторы в средствах по уходу за кожей, которые имеют двойное назначение». Он предлагает попробовать экстракт огурца, который пахнет освежающе и успокаивает кожу.

Третий ингредиент — агрессивные поверхностно-активные вещества. Доктор Гросс сказал: «Они лишают влаги защитный барьер и могут вызвать сухость, покраснение и раздражение. Зимой вы должны особенно тщательно заботиться о сохранении влаги в коже». ПАВ часто встречаются в очищающих продуктах и ​​могут повредить естественный увлажняющий фактор кожи, что приведет к дряблости и преждевременным морщинам.