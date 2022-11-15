После химии, краски, утюжка: можно ли восстановить поврежденные волосы и как это сделать в зависимости от причины

Многие люди сталкиваются с повреждениями волос. Под действием различных неблагоприятных факторов пряди становятся ломкими, сухими, а кончики начинают сечься. В запущенных случаях волосы выпадают, а шевелюра редеет. В статье мы расскажем, можно ли восстановить поврежденные пряди и как это сделать в зависимости от причины.

Можно ли восстановить поврежденные волосы

Если ваши волосы ломаются или секутся, то восстановить их без стрижки уже невозможно. Несмываемые кондиционеры, лечебные маски и выпрямители для секущихся кончиков помогают запечатать пряди. Но они дают лишь временный эффект. Чтобы восстановить шевелюру, необходимо обрезать поврежденные участки.

Виды повреждений

Все повреждения волос можно разделить на незначительные и серьезные. К небольшим проблемам относится сухость волос. Она связана с повреждением кутикулы, которая удерживает влагу в волосах.

К более серьезным повреждениям относится:

Сечение кончиков. Кутикула повреждена сильнее, чем при сухости волос. Прядь начинает разделяться на части. Ломкость. В прядях возникают слабые места, где волосы ломаются. Выпадение волос. Фолликулы необратимо утрачиваются. Волосы ослабевают и начинают выпадать.

При любых видах повреждения волос необходимо использовать кондиционер. Вам понадобится продукт с растительными маслами и силиконами. Он сделает шевелюру послушной и шелковистой.

Для максимального эффекта используйте смываемый кондиционер сразу после мытья и несмываемый – для влажных волос. Каждую неделю меняйте продукт, чтобы не было эффекта привыкания.

Повреждения от химикатов

Большинство красок для волос содержит аммиак. Этот ингредиент необходим для открытия стержня волоса, чтобы пигмент смог осесть. Но при этом он повреждает пряди и делает их пористыми.

Существуют краски без аммиака. Но исследования показали, что они не менее вредны.

Если ваши волосы мгновенно высыхают после мытья, то это означает, что они повреждены краской. Далее мы расскажем, как им можно помочь.

Используйте увлажняющую краску

Используйте краску для волос с увлажняющими и кондиционирующими ингредиентами. Они защитят и восстановят шевелюру во время окрашивания.

Для покрытия седины используйте полупостоянную краску. Она в меньшей степени повреждает волосы.

Если вы мелируете волосы в домашних условиях, избегайте использования шапочек. Такой метод окрашивания повреждает волосы.

Красьте только корни

При повторном окрашивании наносите краску только на корни. Это сведет к минимуму воздействие химикатов на шевелюру.

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Делайте перерывы между окрашиваниями на 10 – 12 недель. Помните, что радикальное изменение цвета сильно повреждает волосы. Эту процедуру следует доверять только профессионалам.

Как остановить ломкость волос

Если вы видите крошечные волоски, торчащие вдоль пробора и линии роста шевелюры, то это сломанные пряди. Эта проблема возникает из-за неправильного расчесывания. Далее мы расскажем, как остановить ломкость волос.

Используйте хорошую щетку

Для расчесывания используйте щетку с мягкой и гладкой щетиной. Избегайте аксессуаров с пластиковыми шариками на концах.

Щетинки должны быть достаточно плотными, чтобы расчесать узлы и спутанные волосы. Но они не должны рвать и повреждать пряди.

Не расчесывайте влажные волосы

Избегайте расчесывания влажной шевелюры. Вода приводит к разбуханию и натяжению стрежня волоса. В результате пряди теряют защитный слой, разрушаются и ломаются.

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По возможности расчесывайте волосы перед мытьем. Если вам нужно распутать их во влажном состоянии, то обсушите их полотенцем, чтобы с прядей не капала вода. Затем нанесите на голову несмываемый кондиционер. Используйте специальную расческу для влажных волос. Чтобы избежать разрушения волосяного стержня, начинайте распутывать шевелюру по направлению от кончиков до корней.

Повреждения от высоких температур

Волосы повреждаются от воздействия горячих инструментов для укладки, таких как плойка, щипцы, утюжок, фен и термобигуди. Высокие температуры забирают влагу из прядей, что приводит к сухости и ломкости.

Как понять, что ваша шевелюра повреждена горячими инструментами? Выдерните волосок и опустите его в емкость с водой. Если он не распрямится, то ваши пряди утратили эластичность.

Далее мы расскажем, как защитить волосы от воздействия тепла.

Наносите термозащитные средства

Перед применением горячих инструментов наносите на шевелюру термозащитные спреи, сыворотки и лаки. Это средства содержат полимеры и силиконы. Они покрывают волосы защитным слоем и способствуют сохранению влаги.

Не укладывайте мокрые волосы

Если вы используете фен или горячие инструменты для укладки, то обсушите волосы полотенцем из микрофибры. Шевелюра должна быть немного влажной, но не мокрой.

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Если вы используете горячие инструменты на мокрой шевелюре, то вода на прядях закипает. Это приводит к разрыву волос.

Замените старые инструменты для волос

Горячие инструменты для укладки необходимо заменять каждые 5 лет. У старых приборов выходит из строя датчик температуры.

Если вы используете фен, то надевайте на него насадку. Это уменьшит воздействие горячего воздуха на кутикулу.

Выбирайте утюжок с керамическими пластинами. Этот материал равномерно прогревается и не опаляет волосы.

Повреждения, вызванные окружающей средой

Когда вы находитесь на солнце или купаетесь в бассейне ваши волосы подвергаются неблагоприятным воздействиям. Ультрафиолетовые лучи и хлорированная вода повреждают пряди. Поэтому необходимо позаботиться о защите шевелюры.

Защитите шевелюру от солнца

Когда вы находитесь под прямыми солнечными лучами, прикрывайте волосы головным убором. Он должен состоять из плотно сплетенных волокон, которые блокируют ультрафиолет. Это защитит вас от ожогов и повреждения волос.

Наносите “гидроизоляционные” продукты

Перед купанием в бассейне смочите волосы водой из-под душа или из-под крана. Затем нанесите на них несмываемый или обычный кондиционер. Это создаст защитный барьер. Он будет беречь волосы от воздействия хлорированной воды, которая приводит к обесцвечиванию и ломкости прядей.

Заключение

Наши волосы часто подвергаются неблагоприятным воздействиям. Приведенные способы помогут их защитить и восстановить. Ваши пряди вновь станут крепкими и густыми.