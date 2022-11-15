Война в Украине: Издевательства над военнопленными не должны оставаться безнаказанными

Военнослужащие вооруженных сил Украины, которые находились в российском плену, подвергались немыслим надругательствам и пыткам.

Их подтягивали веревкой, привязанной к гениталиям, избивали дубинками, деревянными молотками, пытали электрическим током, заклеивали рот и глаза клейкой лентой и травили собаками. Об отдельных случаях жестоких пыток рассказывают и военнопленные из рядов российских вооруженных сил, они сообщают, что их также били электрическим током с использованием военного телефона «ТАПик».Власти Украины возбудили уголовные дела по таким заявлениям. Власти России не пускают ооновцев в колонии поговорить с военнопленными.

Об этом на пресс-конференции ООН по видеосвязи из Ужгорода заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. За последние несколько месяцев члены этой миссии опросили 159 военнопленных, которые находились в плену России и связанных с ней вооруженных групп, а также 175 военнопленных, которые удерживались в плену Украиной.

«Прежде чем я расскажу детально о наших выводах, важно подчеркнуть, что Украина предоставила нам конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования, где мы могли их опросить. Поскольку Российская Федерация не предоставила нам такой доступ, мы опрашивали украинских военнопленных после их освобождения», – сказала Матильда Богнер.

Она уточнила, что все выводы Мониторинговой миссии базируются в основном на информации, полученной в ходе конфиденциальных интервью с военнопленными, а также со свидетелями и родственниками военнопленных.

Обращение с военнопленными из числа военнослужащих вооруженных сил Украины

Говоря о военнопленных, которые находились в российском плену, Матильда Богнер подчеркнула, что сразу после пленения многие подвергались избиениям, у некоторых отбирали личные вещи. Затем военнопленных транспортировали в места интернирования. Их часто «перевозили в переполненных грузовиках или автобусах, иногда они не имели доступа к воде или туалету более суток, их руки были связаны, а глаза заклеены клейкой лентой так плотно, что оставались раны на запястьях и лицах».

Уже в самой колонии «военнопленные проходили так называемые «приёмки»: подвергались длительным избиениям, угрозам, травли собаками и другим надругательствам. Многие не выдерживали такого обращения, особенно в колонии возле Еленовки. Сейчас члены миссии проверяют сведения о восьми таких смертях в апреле 2022 года.

Подавляющее большинство опрошенных военнопленных рассказали, что во время интернирования их пытали и подвергали жесткому обращению.

«Пытки и жестокое обращение применялись не только для того, чтобы заставить военнопленных предоставить военную информацию или свидетельствовать о возможных преступлениях. Их устрашения и унижение были ежедневной практикой. Военнопленные рассказали нам, как их избивали, в том числе дубинками, деревянными молотками и ногами, пытали электрическим током с помощью шокеров и военного телефона, известного как “ТАПик”», – сообщила глава Мониторинговой миссии.

Один мужчина, которого пытали в колонии возле Еленовки, рассказал, как члены связанных с Российской Федерацией вооруженных групп, подсоединили провода к его гениталиям и носу и били его током

Один мужчина, которого пытали в колонии возле Еленовки, рассказал, как члены связанных с Российской Федерацией вооруженных групп, «подсоединили провода к его гениталиям и носу и били его током». По его словам, они «просто развлекались» и их не интересовали его ответы на их вопросы. Другие описанные формы физического насилия включали ранения ножом, ранения из травматического оружия, имитация смертной казни, подвешивание за руки или ноги и причинение ожогов сигаретами.

«Мы также задокументировали различные формы сексуального насилия, например подтягивание мужчины за веревку, привязанную к его гениталиям, или раздевание жертв силой, которые сопровождались угрозами изнасилования», – сказала Матильда Богнер.

Она рассказала, что члены миссии опросили 20 военнопленных женщин после освобождения из колонии возле Еленовки и других мест интернирования в Донецке и в Российской Федерации. В колонии под Еленовкой опрошенные пленные женщины не подвергались физическому насилию, но описывали психологические мучения, когда слышали крики пленных мужчин, которых пытали в соседних камерах. Одна из свидетелей сказала, что до сих пор не может выдержать звука клейкой ленты, которую «охранники использовали для того, чтобы «обездвижить своих жертв и начать их пытать».

Вместе с тем, несколько находившихся в других местах женщин из числа украинских военнослужащих рассказали членам миссии, что во время допросов их избивали, пытали электрическим током и угрожали сексуальным насилием. Женщины также подвергались унижающему достоинство обращению, которое приравнивается к сексуальному насилию, например, когда их заставляли обнаженными перебегать из одной комнаты в другую в присутствии охранников мужского пола.

«В целом, условия интернирования ужасающие. Украинские военнопленные рассказывали о переполненных камерах, плохих санитарно-гигиенических условиях, нехватке еды и воды. Некоторые из них потеряли до четверти веса, а многие часто теряли сознание в плену», – говорится в докладе. В нем отмечается, что лишь нескольким украинским военнослужащим, которые были в плену и затем общались с представителями ООН, разрешили позвонить или написать своим родственникам.

Военнопленные из числа российских военнослужащих

Говоря об обращении с военнопленными, интернированными правительством Украины, в ООН получили «достоверные утверждения о произвольных казнях лиц, которые прекратили участие в военных действиях», и «нескольких случаях пыток и жестокого обращения, которые, по сообщениям, были совершены представителями вооруженных сил Украины».

«Мы задокументировали случаи пыток и жестокого обращения, преимущественно во время взятия в плен, первых допросов или перемещений в транзитные лагеря и места интернирования. В некоторых случаях российские военнопленные из рядов вооруженных сил Российской Федерации и связанных с ней вооруженных групп заявляли, что представители вооруженных сил Украины били их кулаками и ногами по лицу и туловищу сразу после попадания в плен и во время допросов», – рассказала глава Мониторинговой миссии.

Она добавила, что «в отдельных случаях» украинские правоохранители или военнослужащие наносили военнопленным ранения или били электрическим током с использованием военного телефона «ТАПик» у.

«Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело замирало, а потом ты падал на бок», – рассказывал один из российских военнослужащих.

Многие сообщали о плохих и часто унизительных условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования. Их, «часто раздетых, трамбовали в грузовики или минивэны, со связанными за спиной руками».

«Мы также задокументировали случаи жестокого обращения с российскими военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области, а также в следственных изоляторах, что включало так называемое «приветственное избиение»», – сказала на пресс-конференции Матильда Богнер.

Кто ответит за издевательства над военнопленными

Говоря об ответственности, представитель ООН подчеркнула, что правительство Украины возбудило уголовные производства для расследования заявлений о насилии в отношении российских военнопленных со стороны представителей своих вооруженных сил.

Представитель ООН напомнила об обязательстве государств обращаться гуманно с военнопленными, которых они удерживают в плену, на всех этапах: с момента взятия в плен – до их освобождения и репатриации. Она подчеркнула, что запрет на пытки и жесткое обращение является абсолютным, особенно во время вооруженного конфликта. И Украина, и Россия являются участницами Третьей Женевской конвенции, устанавливающей требования относительно обращения с военнопленными.

«Я повторяю, что стороны конфликта имеют четкие обязательства расследовать все сообщения о нарушении международного гуманитарного права в отношении военнопленных, независимо от их принадлежности или принадлежности виновников, а также открывать по этим делам судебные производства. Обе стороны должны действовать справедливо, без задержек и беспристрастно», – сказала Матильда Богнер. Отметив, что предотвращение пыток начинается с того, что независимые наблюдатели имеют доступ к лицам, лишенным свободы, она призвала Россию обеспечить полный, конфиденциальный и беспрепятственный доступ к военнопленным в местах их интернирования.