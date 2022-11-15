Генассамблея ООН одобрила резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного российским вторжением

В Генассамблее ООН продолжает работу 11-я чрезвычайная сессия по Украине.

На голосование был вынесен предложенный десятками стран проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Документ был принят при поддержке 94 стран, против проголосовали 14 делегаций и 73 государства воздержались.

Авторы документа предлагают членам Генассамблеи признать, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, совершенные ею в ходе «агрессии», а также обязана возместить причиненный ею ущерб. С этой целью в документе предусматривается создание международного механизма, а также рекомендуется учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации…».

Авторы проекта ссылаются на ряд принятых в этом году резолюций Генассамблеи, в которых делегаты ГА требуют остановить «агрессию против Украины», осуждают гуманитарные последствия вторжения и подтверждают приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в документе напоминается о постановлении Международного Суда от 16 марта 2022 года, потребовавшего от России в качестве временных мер остановить военные действия в Украине.

Россия сделала все, чтобы разрушить Украину – в самом буквальном смысле этого слова…

«Россия сделала все, чтобы разрушить Украину – в самом буквальном смысле этого слова, – отметил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. – С первого дня полномасштабного вторжения Россия сбрасывает бомбы, запускает ракеты и обстреливает из всевозможного оружия украинские города и села, нанося удары по фабрикам и заводам, жилым зданиям, школам, больницам и детским садам. Мы все видели кадры из Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя и Изюма. Россия разрушает в Украине дороги, мосты и железнодорожные пути. Только за последний месяц Россия практически уничтожила половину украинской энергетической системы, оставив миллионы украинцев в преддверии зимы без света, без воды и тепла». Он напомнил, что в 1991 году СССР голосовал за то, чтобы обязать Ирак возместить ущерб, который эта страна нанесла Кувейту.

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил о том, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

«Страны Запада никогда не рассматривали «репарации» в качестве способа искупить свои собственные грехи. Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния, – отметил российский дипломат. – Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда «репарации» приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства».

По словам Небензи, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН». «Призываем страны-члены осознать это и проголосовать против проекта», – подытожил он.

Спецсессия, напомним, проводится по решению Совета Безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года «Единство во имя мира». Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае – России. Одиннадцатая спецсессия Генассамблеи несколько раз в этом году возобновляла свою работу по требованию стран-членов.