 

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Наталья Рудова, беременная Лиза Моряк на премьере триллера “Слон”

15.11.2022, 19:50, Разное
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Вчера в столичном кинотеатре “Иллюзион” состоялась премьера триллера “Слон”. Первым зрителям фильм представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Павел Прилучный.

“Слон” – особенный для меня проект, – рассказал Прилучный. – Это драматичная и супернапряженная история, действие которой почти целиком разворачивается в автомобиле и не отпускает ни на минуту. Мне было безумно интересно попробовать свои силы в этом, можно сказать, монофильме. Отдельное спасибо Гарику Петросяну и Сарику Андреасяну за возможность поучаствовать в этом проекте. Это был настоящий актерский вызов! Хочется верить, что я справился. Наше кино будет интересно как парням, которым легко будет подключиться к переживаниям героя, так и девушкам: в картине много по-настоящему волнующих тем и эпизодов. Ждем всех в кино!

Гостями премьеры стали Наталья Рудова, с недавних пор помолвленные Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, которые сейчас ждут ребенка, Алика Смехова, Анна Чурина, Александр Энберт, Катя Лель, Наталья Рудова, Михаил Тарабукин и другие.

Павел Прилучный и Зепюр БрутянЛиза Моряк

По сюжету фильма Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное – успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели?..  

Дата релиза – 17 ноября.

Катя ЛельАнна ЧуринаАлика СмеховаАлександр ЭнбертСарик Андреасян с невестой Елизаветой Моряк и сыномМихаил Тарабукин с женойНаталья Рудова


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