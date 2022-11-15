Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Наталья Рудова, беременная Лиза Моряк на премьере триллера “Слон”

Вчера в столичном кинотеатре “Иллюзион” состоялась премьера триллера “Слон”. Первым зрителям фильм представили режиссер и автор сценария Гарик Петросян, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Павел Прилучный.

“Слон” – особенный для меня проект, – рассказал Прилучный. – Это драматичная и супернапряженная история, действие которой почти целиком разворачивается в автомобиле и не отпускает ни на минуту. Мне было безумно интересно попробовать свои силы в этом, можно сказать, монофильме. Отдельное спасибо Гарику Петросяну и Сарику Андреасяну за возможность поучаствовать в этом проекте. Это был настоящий актерский вызов! Хочется верить, что я справился. Наше кино будет интересно как парням, которым легко будет подключиться к переживаниям героя, так и девушкам: в картине много по-настоящему волнующих тем и эпизодов. Ждем всех в кино!

Гостями премьеры стали Наталья Рудова, с недавних пор помолвленные Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, которые сейчас ждут ребенка, Алика Смехова, Анна Чурина, Александр Энберт, Катя Лель, Наталья Рудова, Михаил Тарабукин и другие.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян Лиза Моряк

По сюжету фильма Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное – успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели?..

Дата релиза – 17 ноября.

Катя Лель Анна Чурина Алика Смехова Александр Энберт Сарик Андреасян с невестой Елизаветой Моряк и сыном Михаил Тарабукин с женой Наталья Рудова