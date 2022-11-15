Надежная, тревожная и избегающая: четыре типа привязанности и как узнать свой

Каждый человек индивидуален, поэтому он по-своему устанавливает социальные контакты и выстраивает отношения с другими людьми. Это так называемый стиль привязанности, на формирование которого оказывает влияние воспитание в детстве.

Связь с родителями формирует у человека его последующий стиль привязанности. Это отношения между партнерами, супругами в браке или же близкими друзьями. Во взрослой жизни такие стили привязанности помогают устанавливать социальные контакты и взаимоотношения с другими людьми. В общей сложности принято выделять четыре основных типа привязанности, которые существенно отличаются друг от друга.

Защитная привязанность

Защитная привязанность – это способность человека формировать безопасные и любящие отношения со своими близкими. Когда у детей в семье появляются безопасные и приятные им модели воспитания, они, будучи уже взрослыми, могут применять те же паттерны поведения при взаимодействии с окружающими их людьми.

В отношениях люди с таким защитным типом привязанности обладают рядом следующих характеристик:

способны доверять другим и вызывают доверие; умеют любить и получать любовь; они с легко сближаются с другими людьми; склонны быть независимыми и не требуют зависимости от своего партнера.

Такие люди неизменно добиваются успеха в любви, в отношениях с друзьями, они быстро растут по карьерной лестнице. Защитная привязанность – это наиболее распространенный паттерн поведения и выстраивая связей с близкими.

Тревожные привязанности

Люди с тревожной привязанностью склонны волноваться, когда они не получают внимания, в том числе от своего партнера. Установлено, что такой паттерн поведения у них выработан еще с самого детства. У таких людей с тревожными привязанностями обычно отмечается высокий уровень стресса, особенно когда умирают их родители, много значащие для такого человека.

Люди с тревожным типом привязанности всегда чувствуют себя неловко и жаждут одобрения со стороны окружающих. Простой пример тревожной привязанности в отношениях, когда человек не получает весточек от своего партнера в течение дня. В подобном случае он будет волноваться и даже думать о самом худшем, что может произойти с его супругом.

Характерными чертами таких людей является следующее:

им трудно строить отношения с другими людьми; постоянно обеспокоены тем, что супруг не любит их; у них появляется чувство безнадежности, когда заканчиваются любовные отношения.

Избегающие привязанности

Дети, которые не получают достаточного внимания со стороны родителей, от которых отказались самые близкие люди, просто не умеющие выражать свои чувства. Часто из них вырастают люди с избегающим типом привязанности. Они стараются держаться подальше от любых чувств и эмоций, в том числе от любви и нежности. Они боятся и избегают даже интимной близости с другим человеком. Им трудно общаться и доверять другим людям. Такой человек будет сторонится общества, предпочитая жить спокойной и замкнутой жизнью.

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Люди с избегающим типом привязанности имеют следующие характерные черты:

часто не берут на себя лишних обязательств; им трудно контролировать свои эмоции; склонны к одиночеству и отдаляются от общества.

Неорганизованная привязанность

Такие люди совмещают в себе избегающий и тревожный стиль привязанности. Они жаждут нежности и романтических отношений, но не хотят брать на себя обязательств. Непоследовательные модели воспитания, тяжелые детские травмы, отсутствие внимания и насилие могут сформировать в людях этот тип привязанности.

Люди с этим типом привязанности могут расти в замешательстве, потому что они не получают необходимого комфорта. Неорганизованная привязанность также часто называется дезорганизованной. Такие люди склонны к непостоянству и легко поддаются тревоге. Они ветрены и могут постоянно менять партнеров. Строить семью с ними крайне сложно, так как они часто сомневаются в себе и своих чувствах.

Люди с характером неорганизованной привязанности имеют следующие черты:

боятся быть отвергнутыми; им трудно контролировать эмоции; отличаются противоречивым поведением; имеют высокий уровень тревожности; им крайне трудно доверять другим людям.

Можно ли изменить тип привязанности

У психологов нет единого мнения на этот вопрос. Большинство специалистов отмечают, что изменить тип привязанности человека все же невозможно. Это своего рода модель поведения, которая закладывается еще в самом детстве. Человек может лишь анализировать свои мысли и отношения с близкими, пытаясь их всеми силами улучшить и изменить. Однако он будет постоянно сталкиваться с определенными паттернами поведения, которые заложены именно такими типами привязанности. Только лишь длительная работа с психологом позволит изменить свое отношение к партнеру и близким, построив при этом счастливую крепкую семью.