Названы способы выявить обман во время замены масла в сервисе

Автоэксперт Петр Баканов пояснил о том, как водителей могут обмануть в автомобильных сервисах. Специалист назвал способы выявить обман во время замены масла в машине.

Обслуживание транспортных средств является дополнительной причиной расходов автовладельцев, а также требует определенных навыков и опыта. Поэтому, чтобы сделать эксплуатацию машины более качественной, многие обращаются в специализированные центры даже для замены масла. Принимая такой шаг, необходимо учитывать, что работники сервисов могут обмануть клиента.

Отмечая в документах, что они поменяли масло в авто, сотрудники СТО на самом деле могут оставить его себе. Выявить такой обман можно, обратив внимание на заливную крышку и сливную пробку в специальном поддоне мотора. Если на станции не предпринимали никаких действий, они будут нетронутыми, без следов от гаечного ключа или отвертки. Также важно учитывать, что сливную пробку картера, согласно регламенту, специалисты автоцентра обязаны поменять.

Кроме того, выдаст недобросовестных работников сервиса и цвет масла. Если оно новое, то проверив щупом его уровень, водитель увидит желтую и прозрачную жидкость. Старое же масло густое и темное, в ряде случаев даже черное. Уровень этого необходимого для работы двигателя вещества сейчас измеряет электроника. Поэтому Петр Баканов рекомендует автовладельцу лично присутствовать при всех проводимых работах с его автомобилем. Он имеет на это право, пройдя инструктаж о правилах поведения на ремонтной площадке.