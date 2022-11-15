 

Названы способы выявить обман во время замены масла в сервисе

15.11.2022, 18:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Автоэксперт Петр Баканов пояснил о том, как водителей могут обмануть в автомобильных сервисах. Специалист назвал способы выявить обман во время замены масла в машине.

Обслуживание транспортных средств является дополнительной причиной расходов автовладельцев, а также требует определенных навыков и опыта. Поэтому, чтобы сделать эксплуатацию машины более качественной, многие обращаются в специализированные центры даже для замены масла. Принимая такой шаг, необходимо учитывать, что работники сервисов могут обмануть клиента.

Отмечая в документах, что они поменяли масло в авто, сотрудники СТО на самом деле могут оставить его себе. Выявить такой обман можно, обратив внимание на заливную крышку и сливную пробку в специальном поддоне мотора. Если на станции не предпринимали никаких действий, они будут нетронутыми, без следов от гаечного ключа или отвертки. Также важно учитывать, что сливную пробку картера, согласно регламенту, специалисты автоцентра обязаны поменять.

Кроме того, выдаст недобросовестных работников сервиса и цвет масла. Если оно новое, то проверив щупом его уровень, водитель увидит желтую и прозрачную жидкость. Старое же масло густое и темное, в ряде случаев даже черное. Уровень этого необходимого для работы двигателя вещества сейчас измеряет электроника. Поэтому Петр Баканов рекомендует автовладельцу лично присутствовать при всех проводимых работах с его автомобилем. Он имеет на это право, пройдя инструктаж о правилах поведения на ремонтной площадке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09.22 / От угрюмого заливания глаз до веселых посиделок за бокалом: почему в России стали меньше пить

22.05.22 / Мнение: У дядюшки Сэма выпали ядовитые зубы

26.08.22 / Немцев заставят экономить электричество во имя европейской солидарности

24.09.22 / Спрос на аренду в Москве вырос на 35%

09.09.22 / Перед турецким отелем, в котором проживал Собянин, рабочие круглосуточно перекладывали тротуарную плитку

02.03.22 / От тренера Этери Тутберидзе за два дня ушли два фигуриста

26.05.22 / Отказалась рожать детей и потеряла голову от другого: как рухнул брак Анжелики Варум

16.10.22 / При движении задним ходом новые «Лады» будут отматывать пробег

27.10.20 / Рабочие польских заводов вышли на массовую забастовку в поддержку Александра Лукашенко

23.04.21 / Мнение: Российская армия прошла проверку на скорость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика