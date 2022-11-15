Чтобы оставались дома — Варшава меняет стратегию в отношении украинских беженцев

Из-за экономического кризиса Польша уже не потянет оказание помощи Украине на прежнем уровне, пишет Rzeczpospolita. В Варшаве опасаются, что ситуация может только ухудшиться в связи с возможной новой волной беженцев этой зимой. Поэтому Польша вносит коррективы в свою стратегию помощи украинским беженцам. Для этого акцент делается не на их приёме, а на строительстве на Украине модульных контейнерных городков со всем необходимым, чтобы украинцы оставались дома.



AP

Польское правительство при содействии Киева меняет свою стратегию в отношении украинских беженцев, потому что они не хотят повторения февральского сценария, когда толпы украинцев ринулись в Польшу. Строительство контейнерных городков вместимостью 20 тыс. человек на самой Украине должно поспособствовать предотвращению этого, пишет Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что за девять месяцев границу Польши пересекли более 7,6 миллионов украинцев. ООН предупреждает, что эта зима может вызвать новую волну миграции, к которой европейские страны явно не готовы. Более того, такая перспектива не радует и Украину, которая понимает, что уехавшие граждане — в основном молодые семьи — вряд ли вернутся обратно. «Для Украины депопуляция страны смертельно опасна», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Польский профессор Пётр Длугош указывает на то, что Украина отдаёт себе отчёт в существенном оттоке населения и виднеющихся на горизонте демографических проблемах. «Если жители продолжат массово покидать Украину, то, по некоторым оценкам, в 2030 году их останется всего 35 миллионов», — указывает эксперт.

«Следовательно, на Украине создаются различные стратегии и решения для предотвращения депопуляции и дальнейшей эмиграции, а Польша, будучи другом Украины, не будет предпринимать действия, нацеленные на принятие как можно большего числа её граждан и тем самым рабочей силы, а будет создавать все условия для возвращения украинцев домой и восстановления ими страны», — добавляет он.

Участие Польши в строительстве меблированных модульных складных контейнеров, которые легко транспортировать, наглядный пример такой стратегии. Территория городков также предполагает наличие туалетов, складов, медпунктов и столовой. Первый городок такого типа был открыт во Львове, на сегодняшний день по всей Украине построено уже 19 подобных поселений. «Достаточно ли этого? На сегодняшний день никто не знает», — отмечает Rzeczpospolita.

Согласно данным польской пограничной службы, сегодня движение на польско-украинской границе прежде всего создают украинцы, которые навещают своих родственников в Польше или совершают покупки. Это, однако, вовсе не значит, что ситуация не изменится, и польские власти готовятся к любому развитию ситуации. Пока что в приграничных польских городах, которым пришлось столкнуться с массовым наплывом беженцев, тихо. Созданные там службы поддержки пока не работают, но в случае необходимости они незамедлительно будут задействованы. Местные власти держат руку на пульсе.

Полномочный представитель правительства по делам военных беженцев с Украины Павел Шефернакер рассказал Rzeczpospolita, что украинское правительство делает всё возможное, чтобы украинцы остались дома. «Безусловно, ситуации могут быть разные, потому что зима и события, связанные с динамикой войны, могут привести к тому, что к нам будут приезжать чаще. Давайте также готовиться к такому развитию событий, но, по нашему мнению, такой сценарий не воплотится», — объясняет политик. Он обращает внимание на то, что в новой волне беженцев очень заинтересована Москва, однако пока что украинцы в основном переезжают внутри своей страны.

Rzeczpospolita, однако, напоминает, что ситуация весьма сложная, ведь в Киеве проживает около 3 миллионов человек, которые рискуют остаться без электричества, отопления и водоснабжения. В любом случае необходимо рассматривать «чёрные сценарии», в том числе эвакуацию киевлян и рост наплыва в страны ЕС. Издание указывает и на то, что погрязшая в экономическом кризисе Польша уже более не может позволить себе поддерживать Украину на прежнем уровне. На помощь украинским беженцам Польша уже потратила около 5,5 миллиардов злотых — это не учитывая военного содействия. Правительство страны понимает, что больше оно такую помощь не потянет, поэтому с февраля 2023 года проживающие в Польше беженцы должны будут сами участвовать в расходах на проживание и многим из них будут урезаны соцвыплаты.

Следовательно, Варшава делает ставку на новый формат помощи своему соседу — не приютить, а оказать помощь на месте, резюмирует Rzeczpospolita.