В Великобритании сомневаются, что сделка с Францией поможет сократить поток мигрантов

Пограничники и правозащитники ставят под сомнение эффективность нового соглашения, подписанного британским и французским министрами внутренних дел, которое призвано уменьшить количество нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш на лодках. По их мнению, сделка не устраняет основные камни преткновения, включая нежелание французских властей задерживать нелегалов, чтобы помешать им попытаться добраться до Великобритании, пишет The Guardian.



AP

Представители пограничной службы и активисты по защите прав беженцев задаются вопросом, действительно ли сделка между Великобританией и Францией сможет остановить поток мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь Ла-Манш. По их мнению, из-за отсутствия в соглашениях конкретных обязательств по задержанию нелегалов общая ситуация вряд ли заметно изменится, пишет The Guardian.

Новое соглашение, подписанное министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман и её французским коллегой Жеральдом Дарманином, призвано сократить количество людей, пытающихся пересечь Ла-Манш на небольших лодках, поясняется в статье. Британское правительство во главе с Риши Сунаком достигло соглашения с Францией о расширении сотрудничества в этой сфере: британские офицеры присоединятся к расширенной программе по патрулированию французских пляжей.

Планируется увеличить на 40% количество патрулей, которые будут пытаться обнаружить небольшие лодки с мигрантами у побережья Франции, причем впервые в них примет участие британский персонал. Кроме того, сделка предусматривает дополнительные инвестиции в развитие портовой инфраструктуры во Франции, а также использование современных технологий для обнаружения нелегалов, включая беспилотники, и расширение общеевропейского сотрудничества по этой проблеме, говорится в статье.

Однако представитель профсоюза сотрудников пограничной службы в графстве Кент Кевин Миллс выразил сомнения в эффективности плана по сокращению числа нелегалов, десятки тысяч которых прибывающих на французские берега с намерением пробраться в Великобританию. В соглашении не содержится никаких явных обязательств по задержанию тех, кто пытается пересечь Ла-Манш, подчеркнул он: «Этой сделки недостаточно, и отсутствие деталей говорит о многом. Если сегодня вы остановите тысячи людей и затем отпустите большинство из них, сколько из них вновь попытаются завтра? Насколько я вижу, чёткого плана нет».

Люси Мортон из Союза пограничников, иммиграции и таможни (ISU) также заявила, что эта сделка не устраняет основные «камни преткновения», из-за которых число нелегалов остаётся высокими, включая нежелание французских властей арестовывать тех, кто незаконно пытается пересечь границу. Пытаться запрещать мигрантам отплыть и при этом просто отпускать их, чтобы они пробовали сделать новые попытки, не окажет нужного воздействия, и текст соглашения не указывает на то, что французы собираются отойти от этой позиции, подчеркнула она.

В свою очередь, глава Совета по делам беженцев Энвер Соломон сказал, что в соглашении не были учтены важные факторы, из-за которых такое большое число мужчин, женщин и детей продолжают совершать опасные путешествия в попытке добраться до Великобритании, а также тот факт, что у большинства из тех, кто пытается нелегально пересечь границу, позже выявляется законное право подать ходатайство о предоставлении убежища.

«Необходима сделка, направленная на создание более безопасных маршрутов, таких как воссоединение семей, а также работа с ЕС и другими странами для поиска глобальных решений, чтобы разделить ответственность за эту глобальную проблему, поскольку всё больше людей приобретают статус перемещённых лиц в результате войны, террора и насилия», — заявил он.

Директор британского отделения правозащитной организации Amnesty International по правам беженцев и мигрантов Стив Вальдес-Саймондс также раскритиковал новое соглашение. «Это точно такая же сделка, как и все предыдущие: чтобы тратить деньги и ресурсы на перехват и препятствование пересечению Ла-Манша людьми, при этом ничего не делая для удовлетворения их потребности в безопасном доступе к системе предоставления убежища», — подчеркнул он.

При этом количество людей, прибывающих на южное побережье Великрбритании, за этот год уже превысило 40 тыс. человек, говорится в статье. Официальные данные показывают, что только в прошлую субботу на 22 лодках прибыло 972 человека, а в воскресенье — 853 человека на 26 лодках. Предварительное общее количество нелегалов за год в итоге уже составило 41729 человек. В то время как в прошлом году всего совершено 28526 незаконных пересечений границы.

Сотрудники британской пограничной службы заявили в интервью The Guardian, что существуют «реальные опасения» по поводу того, что такая статистика вновь вынудит Министерство внутренних дел нарушать закон, подвергая отдельных офицеров риску стать фигурантами судебных исков при задержании нелегалов. Один из пограничников, в частности, заявил: «Нас снова просят действовать незаконно и вне нашей компетенции. Ситуация в Мэнстоне по-прежнему ужасная и будет только ухудшаться».

Пока неизвестно, какой эффект в действительности окажут новые меры, отмечается в статье. Великобритания уже сотрудничает с Францией, предпринимая обшие усилиях по сокращению количества нелегалов. В соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом году, Великобритания также предоставит Франции еще £55 миллионов для финансирования этой программы.

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что такое международное сотрудничество имеет жизненно важное значение, хотя точный эффект этих мер предсказать сложно. «В конечном счете, мы хотим, чтобы эти нелегальные переходы границы полностью прекратились, однако мы должны быть реалистами. Торговцы людьми действуют очень усердно, пытаясь обойти правоохранительные органы. Поэтому мы должны работать так же усердно, чтобы противостоять их незаконной деятельности», — подчеркул он.

Сунак также приветствовал расширение сотрудничества с Францией. «Только работая сообща с другими странами, вы можете добиться прогресса в том, что влияет на людей у них на родине. Лучшим примером этого является нелегальная миграция, и я поднял эту проблему на своей первой встрече с президентом Макроном», — заявил он журналистам.