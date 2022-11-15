 

“Думаю, им не нужен этот проект”: Марго Робби об отмене женской версии “Пиратов Карибского моря”

15.11.2022, 18:30, Разное
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Марго Робби могла бы сыграть женскую версию Джека Воробья, но этого не случится. О закрытии проекта номинантка на премию “Оскар” рассказала в новом интервью Variety.  

У нас была идея, над которой мы некоторое время работали давным-давно. В ней было больше женского, другого рода истории, которая, как мы думали, была действительно крутой, – объясила актриса. – Но думаю, им просто не нужен этот проект. 

О выходе нового фильма стало известно в июне 2020-го — тогда издание Variety сообщило, что Disney запускает новый проект, написанный сценаристом Кристиной Ходсон. Впрочем, тогда кинокомпания планировала перезапустить и оригинальных “Пиратов”, над которыми должны были работать ветераны франшизы — продюсер и режиссер Джерри Брукхаймер и сценарист Тед Эллиот, а также создатель “Чернобыля” Крейг Мазин.  

Тогдп в интервью Sunday Times Брукхаймер подтвердил, что в “женской” версии “Пиратов Карибского моря” сыграет Марго. 

Мы ведем переговоры с Марго Робби. Мы разрабатываем два сценария ”Пиратов“ — один с ней, другой без. 

Напомним, что в общей сложности все фильмы франшизы “Пираты Карибского моря” с Джонни Деппом в главной роли собрали в прокате 1,5 миллиарда долларов на территории США и 3,07 миллиарда долларов по всему миру. Первый фильм “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины” вышел на экраны в 2003 году и стал бестселлером планетарного уровня.  

Впрочем, без роли в “Пиратах” в карьере Марго вряд ли что-то поменяется — она и без того востребована в Голливуде. В этом году актриса снялась в остросюжетном триллере Дэвида О. Расселла “Амстердам” вместе с Робертом Де Ниро, Рами Малеком и Майком Майерсом, а также в фильме Греты Гервиг “Барби”. А в следующем году на экраны выйдет новая картина от автора “Ла-Ла Лэнда” — “Вавилон”, где ее партнером выступит Брэд Питт.

Марго в роли Барби


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