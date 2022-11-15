 

Эндрю Гарфилд рассказал, почему к 40 годам не женился и не завел детей

15.11.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эндрю Гарфилд, который несколько месяцев назад сообщил о перерыве в голливудской карьере, стал героем обложки 25-го специального выпуска журнала GQ – Men Of The Year Issue – и дал большое интервью, в котором пожаловался на давление со стороны общества. Дело в том, что к 40 годам у актера все еще нет детей, и это его осознанное решение. Впрочем, Гарфилд не исключает появление потомства, и опечален тем, что его покойная мать не сможет увидеть внуков – она скончалась в 2019 году от рака поджелудочной железы.

Освобождать себя от социальных обязательств по продолжению рода к тому времени, когда мне исполнится 40 лет, было интересным занятием для самого себя… С чего бы мне начать рассказ о том, почему этого не произошло. Это скорее о принятии другого пути, нежели того, чего от меня ожидали с рождения. Например, к этому времени вы сделаете это, и у вас будет по крайней мере один ребенок – что-то в этом роде. Я думаю, в этом есть некоторая моя вина. И, очевидно, мне, как мужчине, это легче, – сказал актер.

В новой фотосъемке Гарфилд предстал в непривычном для себя брутальном образе и продемонстрировал аутфиты от Vivienne Westwood, Gucci и YSL на фоне пустыни. Все кадры вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале

Отметим, что о личной жизни Эндрю Гарфилда мало что известно. Ему приписывали роман с 32-летней моделью Алиссой Миллер, но ранее в этом году в прессе появилась информация, что они расстались. В апреле Алисса опровергла слухи, но Гарфилд ситуацию никак не комментировал.

Эндрю Гарфилд – обладатель премии “Золотой глобус” – наиболее известен ролями в фильмах “Глаза Тэмми Фэй”, “Воображариум доктора Парнаса”, “Человек-паук: Нет пути домой”, “Тик-так, бум” и других.

Эндрю Гарфилд и Алисса МиллерЭндрю Гарфилд в роли Питера Паркера (Человека-паука)


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10.22 / Мнение: «Свобода слова» в США, американцы в аду из-за Украины и истощение американской помощи

24.06.21 / Не содержит глютен, является антиоксидантом: удивительная польза попкорна

19.11.21 / Данные системы ЭРА-ГЛОНАСС помогут выписать штрафы за неправильную парковку на 2 млрд рублей в год

09.11.21 / Скандалы: Вишневый сад. Занавес

17.01.22 / Тайны Пентагона

17.12.21 / Болезненная тема: почему сын Анатолия Васильева вдруг перестал общаться с отцом

03.08.22 / Мнение: Дарья хочет перемен

18.11.20 / Скандалы: Покорительница миллиардеров

04.07.20 / Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ Аденауэра

30.05.21 / Правительство России повысит тарифы ЖКХ на 10% после выдачи очередного кредита Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика