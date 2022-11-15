Личное: “Очень благодарна мужу”

В письмах очень важно обращать внимание вот на что.

Авторы многие старательно искажают реальность, чтобы переложить ответственность за свои беды на других. Это им позволяет сохранять самооценку высокой. Выражаясь нашим сленгом, авторы часто описывают свои проблемы из внешнего локуса, чтобы сохранять корону. Им кажется, что так они держат баланс и сохраняют устойчивость, но балансирует при этом только их корона, она же сохраняет устойчивость.

Искаженная картина не позволяет авторам увидеть причины проблемы и выход из тупика.

Чтобы этот выход показать авторам, нам приходится изъять из текста корону и вернуть их локус в границы. Но сделать мы это можем только умозрительно, теоретически, реальное возвращение локуса зависит только от автора, конечно.

oden_barma

Эволюция, здравствуйте! Прошу вас разобрать мою ситуацию.

Я в браке, в декрете с младенцем, у нас с мужем первый ребенок. Нам по 37 лет. Мужа я очень люблю, мне сильно повезло состоять с ним в отношениях. Мы познакомились 2 года назад и почти сразу дело шло к семье. У меня уже тикали часики, и я очень благодарна мужу, что он подарил мне ребенка. Всю беременность он был очень заботливым.

(Автор притворяется благодарной, однако все письмо будет жаловаться на очень плохого мужа. В таком случае ее “благодарность” – это попытка убрать с себя ответственность за безответственность. Она как бы говорит нам: я очень благодарный человек, мой локус в границах, просто другие ведут себя как свиньи. Автору нужно увидеть, как фальшива ее благодарность, это будет движением локуса внутрь)

Но, сразу после возвращения из роддома отношение ко мне изменилось кардинально. Муж злился, если я просила о помощи. У меня сразу начался лактостаз, и я жаловалась мужу, что не справляюсь и с болезнью и с уходом за малышом. На что муж устранился, назвав проблемы выдуманными, отказывался побыть с ребенком, даже когда мне нужно было в туалет, просто сухо сказал брать ребенка с собой, не отрываясь от компьютера. Туалет у нас на первом этаже, спальня на 2ом, и мне с высокой температурой, головокружением приходилось таскать новорожденного туда-сюда. Немного муж смягчился, когда болезнь дошла до звонка хирургу и обсуждалась операция, где госпитализация вместе с ребенком не была возможна. Тогда он все же помог с посещением врача, и госпитализации удалось избежать.

(Муж не верил в жалобы автора, но поверил врачу. Обычно так бывает, когда человек жалуется по любому поводу, очень много. В целом по письму будет очевидно, что у автора большая Попрошайка)

Но весь отпуск по рождению муж играл в компьютер, ездил в кино, пригласил домой друга – пиво, футбол, шашлыки. Единственное, в чем он не отказывал – это возможность заказывать все необходимое для ребенка на маркетплейсах, и привозил эти заказы домой из пунктов выдачи.

(Автор не пишет прямо, что муж зарабатывает на все их нужды и нужды ребенка, наверное и дом принадлежит мужу. Автор формулирует так, будто единственный вклад мужа – это привозить вместо курьера ее покупки. Если вы переоцениваете свои вложения и свои жертвы и обесцениваете вклады партнера, вы искажаете реальность)

Позже через полгода в очередной ссоре он согласился, что его поведение тогда было, возможно, слишком жестким.

Но первые 3 месяца мы почти не общались, каждый раз, когда он меня видел, он был недоволен каким-либо фактом моего ухода за младенцем.

Свекровь же после рождения малыша наоборот стала меня одолевать. Ее дом рядом с нашим, и она почти не уходила из нашего дома, устраивала беспорядок, оставляла мусор, выпрашивала ребенка, а получив отказывалась отдавать (это отдельный стресс, тк до рождения малыша свекровь регулярно жаловалась на свое здоровье и особенно на слабые руки, и даже демонстративно роняла кастрюли с едой, когда муж отказывался ей их носить, но с рождением ребенка, на мои возражения по поводу взять его на руки, руки у нее резко выздоровели). На этом фоне у меня случилось еще несколько лактостазов, ребенок почти не набирал вес, я была как комок нервов.

(Бедняжка автор, которая была лишена возможности спуститься в туалет со второго этажа своего особняка, оказалась совсем не такой уж брошенной и покинутой. Выяснилось, что все то время, пока муж работал за компьютером, рядом с ней была его мама. Когда Попрошайки жалуются, они всегда сообщают только часть всех факторов, так они создают видимость своих жертв)

Через несколько месяцев от свекрови я узнала, что муж пригласил в дом множество гостей на праздники. Со мной он эти планы не обсуждал. В итоге, я сорвалась и на него и на свекровь почти при гостях, когда кухня была занята и я не могла приготовить ребенку смесь (а вес у него был уже ниже всех коридоров нормы).

Тогда свекровь на меня обиделась и 2 недели не приходила, и я впервые почувствовала себя более спокойно, малыш тоже стал в эти дни намного спокойнее, так что у меня были силы не только заботиться о нем, но и убраться, и приготовить еду.

(Две беды у автора: никто не помогал и свекровь помогала слишком навязчиво. И противоречий она не видит)

По поводу свекрови хочу добавить, что у нее есть проблемы по части психики, и даже несколько лет назад психиатр назначал лечение, но она его не применяет. Она часто находится в состоянии паники, в эти моменты она прибегает в дом, или звонит с вопросами, не имеющими смысла, но позволяющими ей оставаться в контакте. Эту же панику и дополнительный драматизм она вносила и в вопросы связанные с ребенком. Расплакаться от его анализов, низкого веса, тонких ручек – это ежедневная обыденность, которая никак не мешала ей каждый день отрывать его от моей груди.

(Несколько лет назад психиатр назначал свекрови какие-то успокоительные или антидепрессанты, без которых та обходится. Если свекровь пугается и плачет, видя истощение внука, вопросы вызывает то, что автор считает это безумием)

Насколько сильно это меня выматывает и истощает, я первый раз ощутила только, когда она на меня обиделась.

С тех пор удалось немного ограничить ее пребывание в нашем доме. Но, если до рождения ребенка муж сам был против ее визитов, после появления малыша – он упрекает меня, что она так старается, а я это не ценю. При этом, он не учитывает, что сам факт контакта с его мамой требует терпения (сам он общается с ней исключительно на повышенных тонах, командами, и выяснив все обязательные вопросы, сразу выгоняет ее криками).

(Автор хочет, чтобы на подхвате постоянно был именно муж, а не его мама. Вот такая ее королевская воля и она искренне не понимает, почему муж не подчиняется)

Все, что касается общения свекрови и малыша вызывает во мне сильную тревогу. Недавно она отравила его, приготовив ему еду из испорченных продуктов, потом еще положила нам на обеденный стол на тарелке ягоды, которые оказались немытые. Регулярно ловлю ее на том, как она пренебрегает мерами безопасности, кормит ребенка, когда он лежит, поднимает за конечности.

(Автор считает, что это лично ее ребенок, а мать мужа – приблудная тетка. Поэтому ее так бесит все в уходе свекрови, которую она не считает бабушкой внука. Присутствие свекрови в доме можно сократить, если автор будет сама справляться, если ребенок будет нормально развиваться. Но автору еще важно выглядеть жертвой и обвинять мужа в недостаточной помощи, но так, чтобы он не подсовывал ей в помощницы свою мать)

К сожалению, я не могу похвастаться дипломатией в ответ на такое поведение. Все, что касается благополучия малыша, повергает меня в ужас. Муж же считает мои доводы необоснованными. Злится на меня, мое недоверие его маме считает неадекватным. Мне кажется, что он ее сильно переоценивает, считая, что раз она вырастила его, значит не о чем и сейчас переживать, но она с тех пор состарилась и приобрела очень много болезней, да и представления о пользе/вреде для детей с тех пор сильно изменились.

(Автор считает себя профи, хотя много месяцев не могла решить проблему лактостаза и нормального кормления ребенка, то есть читать лекции об уходе за младенцами – мимо границ)

Помогите мне, пожалуйста, увидеть , как должен выглядеть баланс моей ответственности за благополучие малыша со здоровыми границами, и как выстраивать общение со свекровью и мужем.

(Уважать мнение мужа, не считать его слепым и ленивым дебилом. Уважать бабушку ребенка, не считать ее безумной липкой старухой с улицы. Снять корону, не считать себя великомученицей и экспертом по материнству. То есть на себя смотреть скромней, на других уважительней, и “баланс ответственности” станет доступней)

Спасибо за ваш блог.