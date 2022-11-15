Седан Renault Logan признан самым ненадежным автомобилем в Германии

Эксперты сферы транспортных средств Германии назвали самый ненадежный автомобиль. Им оказался седан Renault Logan, тогда как ряд моделей немецкого автопрома заняли позиции наиболее крепких машин.

Согласно результатам мониторинга организации TÜV, за период с июля минувшего года по июнь 2022-го ее эксперты проверили станции техосмотра по всей стране. Всего экспертами было исследовано состояние порядка 9,6 миллиона машин. Всего у 11% осмотренных машин выявили незначительные недостатки. Почти полпроцента автомобилей вовсе запретили выпускать на трассу. Причиной этого стала как полная изношенность покрышек, так и негереметичность тормозных магистралей.

Renault Logan показал себя наихудшим в отношении надежности эксплуатации. Стоит отметить, что в РФ эта модель продается Dacia Logan, при прохождении техосмотра были забракованы 11,6% единиц этого транспортного средства. Кроме указанного седана низкие оценки получили и родственные микровэны Dokker от Dacia и «семейник» Volkswagen Sharan (соответственно 10,8 и 9,4 процента). Крупногабаритный Ford Galaxy не смог пройти проверку в 8,1% случаев.

Что же до самых крепких и надежных автомобилей, то здесь в лидерскую тройку вошли исключительно авто производства Германии. Не смогло получить «добро» на дальнейшую эксплуатацию 2% транспортных средств Mercedes-Benz B-класса. На втором месте оказались с 2,3% внедорожники GLC от Mercedes-Benz и микровэны Golf Plus корпорации Volkswagen. По 2,4% машин Q3 от Audi и T-Roc от Volkswagen также не прошли технический осмотр.