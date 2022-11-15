Змея в песке: Европейское космическое агентство показало видео солнечного протуберанца

Европейское космическое агентство (ESA) показало в Сети видео солнечного протуберанца. На кадрах, снятых зондом Solar Orbiter, напоминают движение змеи, ползущей в песке.

Ролик из космоса демонстрирует поток газов, перемещающихся по поверхности главной звезды Солнечной системы. Под действием магнитного поля они двигаются в разгоряченной плазме. При этом ее газы теряют атом, превращаясь в заряженные ионы, на которые и влияет магнитное поле. Для протуберанцев-конденсата температура солнечной поверхности существенно выше их собственной.

При этом скорость выглядящей, как змея, протуберанца составляет порядка 170 километров в секунду. На видео с камеры Extreme Ultraviolet Imager, которой оборудован зонд Solar Orbiter, ясно видно, что путь вещества пролегает вдоль очень длинной нити магнитного поля. Ученые утверждают, что она простирается от одной стороны светила к другой.

Кадры были получены с космического объекта экспертами Европейского космического агента еще в начале осени текущего года. Специалисты отмечают, что весь газ на Солнце имеет вид плазмы в результате того, что звезда разогревается выше 1 миллиона градусов по Цельсию. Протуберанец, имеющий вид «змея», был зарожден в районе солнечной активности, взорвавшейся и выбросившей из короны в космос миллиарды тонн плазмы.