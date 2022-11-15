С 1 января 2023 года главными редакторами СМИ смогут быть только женщины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министерство социальной политики разработало обновлённый кодекс трудовой этики.
В документе указаны меры по устранению диспропорции в оплате труда между
гендерами. Для этого, по мнению чиновников, необходимо чаще назначать женщин на
руководящие должности.
Ввиду особенностей разных отраслей
промышленности и дефицита высококвалифицированной рабочей силы женского пола, в
министерстве сочли целесообразным отдавать женщинам приоритет при исполнении
обязанностей руководителя в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и
искусства. Кроме того, только они смогут занимать должности главных редакторов в СМИ, начиная с 1 января 2023 года.
Постановление предписывает в случае
отсутствия высококвалифицированных кадров женского пола в том или ином СМИ, привлечь их для руководства изданием из других отраслей.
Для полного замещения
женщинами мужчин-главредов ведомство обозначило переходной период сроком до 1
июня 2023 года.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет