 

С 1 января 2023 года главными редакторами СМИ смогут быть только женщины

15.11.2022, 17:33, Разное
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Министерство социальной политики разработало обновлённый кодекс трудовой этики.
В документе указаны меры по устранению диспропорции в оплате труда между
гендерами. Для этого, по мнению чиновников, необходимо чаще назначать женщин на
руководящие должности.

Ввиду особенностей разных отраслей
промышленности и дефицита высококвалифицированной рабочей силы женского пола, в
министерстве сочли целесообразным отдавать женщинам приоритет при исполнении
обязанностей руководителя в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и
искусства. Кроме того, только они смогут занимать должности главных редакторов в СМИ, начиная с 1 января 2023 года.

Постановление предписывает в случае
отсутствия высококвалифицированных кадров женского пола в том или ином СМИ, привлечь их для руководства изданием из других отраслей.

Для полного замещения
женщинами мужчин-главредов ведомство обозначило переходной период сроком до 1
июня 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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