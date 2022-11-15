С 1 января 2023 года главными редакторами СМИ смогут быть только женщины

Министерство социальной политики разработало обновлённый кодекс трудовой этики.

В документе указаны меры по устранению диспропорции в оплате труда между

гендерами. Для этого, по мнению чиновников, необходимо чаще назначать женщин на

руководящие должности.

Ввиду особенностей разных отраслей

промышленности и дефицита высококвалифицированной рабочей силы женского пола, в

министерстве сочли целесообразным отдавать женщинам приоритет при исполнении

обязанностей руководителя в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и

искусства. Кроме того, только они смогут занимать должности главных редакторов в СМИ, начиная с 1 января 2023 года.

Постановление предписывает в случае

отсутствия высококвалифицированных кадров женского пола в том или ином СМИ, привлечь их для руководства изданием из других отраслей.

Для полного замещения

женщинами мужчин-главредов ведомство обозначило переходной период сроком до 1

июня 2023 года.

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