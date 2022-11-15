 

Die Zeit – в Германии решили разделить захороненных советских солдат на русских и украинцев

15.11.2022, 17:15, Разное
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Организация по уходу за военными могилами в Гамбурге заявила, что намерена провести дифференциацию между захороненными в городе советскими солдатами русского и украинского происхождения, пишет Die Zeit. Отмечается, что на данный момент большинство похороненных в Гамбурге советских военных указывались просто как «русские» или «советские».


AP

Подразделение народного союза Германии по уходу за военными могилами в Гамбурге намерено делать различия между русскими и украинскими погибшими, пишет Die Zeit. «Мы начинаем процесс дифференциации», — приводит издание слова главы подразделения Кристиана Любке.

Он также отметил, что этот процесс будет сложным, поскольку национальность многих павших указывалась просто как «русский» или «советский», притом что речь могла идти как о русских, так и казахах, прибалтах, белорусах и украинцах.

По оценке Любке, в Гамбурге захоронено около 1400 советских солдат, пишет Die Zeit. Он отмечает, что проведение общих акций памяти украинцев и русских затруднилось ещё до начала спецоперации на Украине. Всего же в Гамбурге в 36 военных могилах захоронено 62 тыс. жертв Первой и Второй мировых войн.

Большинство советских погибших захоронено на кладбище Нойен Фридхоф, пишет Die Zeit. Уход за могилами осуществляют коммунальные власти. При этом Любке отмечает, что некоторые захоронения выглядят запущенно: причина заключается в нехватке финансирования. По словам Любке, законом предусмотрено, что могилы должны выглядеть «достойно», однако конкретных предписаний на этот счёт нет. 


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