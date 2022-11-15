 

ERR – в Нарве украинские беженцы с трудом находят себе жильё

15.11.2022, 17:15, Разное
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В Нарве увеличивается число украинских беженцев, однако не всем им удаётся найти себе жильё. Как передаёт ERR, местные власти объясняют возросший интерес украинцев к проживанию в Нарве удобной языковой средой. Свою роль играет и более низкая стоимость аренды.


AP

В Нарве увеличивается число украинских беженцев, но найти в городе жильё им не очень-то просто. Как пишет ERR, сейчас в городе официально проживает чуть более 500 украинских беженцев, что примерно на 100 человек больше, чем в начале сентября, но на самом же деле это количество может быть гораздо большим, поскольку не всем удаётся найти съёмную квартиру и зарегистрировать её как место жительства. Некоторые жители опасаются сдавать украинцам жильё или не хотят прописывать их в своей квартире.

«Конечно, было обидно, потому что ты оказался в чужой стране не по своей воле, с чемоданом в руках, в котором вся твоя жизнь. Плюс у тебя ребенок. И ты ещё сталкиваешься с тем, что тебя не хотят, потому что ты украинец», — поделилась беженка из Харькова Светлана, которая через какое-то время всё же сумела найти в Нарве квартиру.

«Мне очень важно было, чтобы был договор, чтобы арендодатель также платил налоги, поскольку Эстония со своей стороны отнеслась к нам очень хорошо. И для меня очень важно, чтобы всё было честно и по закону», — добавила Светлана.

Местные власти объясняют возросший интерес украинцев к проживанию в Нарве удобной языковой средой. Свою роль играет и более низкая стоимость жилья.

«Они обращаются к нам из Тарту, Таллинна, Хаапсалу. Русский язык является родным языком для семей беженцев, и поэтому люди выбирают наш город за его благоприятную среду. Они хотят меньше стресса, хотят быстрее освоиться», — рассказала старший специалист Социального департамента Нарвы Алла Оявере.


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