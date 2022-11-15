 

Кейт Хадсон с мамой Голди Хоун, Джейми Ли Кертис, Эдвард Нортон и другие гости премьеры сиквела “Достать ножи”

15.11.2022, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне в Лос-Анджелесе, Калифорния, состоялась премьера нового фильма сценариста и режиссера Райана Джонсона “Достать ножи: Стеклянная луковица” с Дэниелом Крейгом в главной роли. Мероприятие традиционно посетили актеры и создатели ленты, в том числе Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Джейми Ли Кертис, Жанель Монэ, Кэтрин Хан и другие.

Кстати, Кейт Хадсон, которая в новом фильме исполнила роль Берди Джей, пришла на премьеру в компании знаменитой матери, актрисы Голди Хоун, и бойфренда-музыканта Дэнни Фудзикавы. В интервью на красной дорожке актриса призналась, что ее папа Билл Хадсон тоже зовет ее Берди (“птичкой”) и это волшебное совпадение с именем ее героини.

Продолжение детективного триллера 2019 года “Достать ножи” вновь расскажет о частном сыщике Бенуа Блане. На этот раз его ждет путешествие в Грецию, где ему снова придется раскрыть запутанное дельце.

Кейт ХадсонЖанель МонэЛесли Одом и Эдвард НортонДжейми Ли КертисЭдвард НортонКэтрин ХанКейт ХадсонЖанель МонэДэнни Фудзикава, Кейт Хадсон, Голди ХоунКейт Хадсон и Кэтрин ХанДжейми Ли Кертис


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12.21 / Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина

03.04.21 / В Госдуму внесли законопроект о выборочном лишении граждан избирательных прав

17.07.22 / Мнение: Уничтожение HIMARS

25.03.22 / Мнение: Карабах. Обострение

04.02.21 / Яна Троянова и Василий Сигарев расстались

29.09.20 / Лукашенко: «Одной ротой минского ОМОНа успокоим весь Карабах»

01.03.22 / Евросоюз нарушил свои табу

09.08.22 / Материнские антитела защищают детей от цитомегаловируса

29.12.21 / Мнение: “Мемориал” будет справедливым

04.06.21 / Пуговка из “Папиных дочек” объяснила, почему не общается со своими “сестрами” по ситкому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика