Кейт Хадсон с мамой Голди Хоун, Джейми Ли Кертис, Эдвард Нортон и другие гости премьеры сиквела “Достать ножи”

Накануне в Лос-Анджелесе, Калифорния, состоялась премьера нового фильма сценариста и режиссера Райана Джонсона “Достать ножи: Стеклянная луковица” с Дэниелом Крейгом в главной роли. Мероприятие традиционно посетили актеры и создатели ленты, в том числе Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Джейми Ли Кертис, Жанель Монэ, Кэтрин Хан и другие.

Кстати, Кейт Хадсон, которая в новом фильме исполнила роль Берди Джей, пришла на премьеру в компании знаменитой матери, актрисы Голди Хоун, и бойфренда-музыканта Дэнни Фудзикавы. В интервью на красной дорожке актриса призналась, что ее папа Билл Хадсон тоже зовет ее Берди (“птичкой”) и это волшебное совпадение с именем ее героини.

Продолжение детективного триллера 2019 года “Достать ножи” вновь расскажет о частном сыщике Бенуа Блане. На этот раз его ждет путешествие в Грецию, где ему снова придется раскрыть запутанное дельце.

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