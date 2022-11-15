 

Остановили время: в сети появилось новое фото звезд “Клона” Веры Фишер и Адрианы Лесы

15.11.2022, 17:05, Разное
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Реюнионы актеров, сыгравших в наших любимых сериалах детства и юности, в последние годы случаются все чаще. Но если одни снимают целые выпуски, то другие ограничиваются совместными снимками в социальных сетях. Так, впервые за долгое время на одном мероприятии встретились звезды бразильского сериала “Клон” – Вера Фишер и Адриана Леса. Конечно, они не упустили возможность сфотографироваться и порадовать своих поклонников. 

Под фотографиями 70-летняя исполнительница роли взрывной Иветти посвятила теплые слова коллеге:

Настоящая любовь – это Адриана Леса, моя дорогая подруга и замечательная актриса, которая давно видела меня в последний раз в жизни давно. Ух ты, как мило, что мы встретились! Когда есть любовь, уважение и восхищение, мир становится счастливым!

51-летняя актриса, сыгравшая в сериале танцовщицу Деузу, в свою очередь поблагодарила Веру Фишер за приятные слова в свой адрес:

Ах, любимая подруга! Пусть с нами всегда будут здоровье, счастье и любовь!

Адриана Леса и Вера Фишер

К сожалению, на сегодняшний день обе актрисы уже практически не появляются на экране. Последняя работа с участием Лесы вышла в 2018 году, Веры – в 2012-м.

Хотя в последнее время появляется много хороших новостей о звездах культового сериала. Так, этой осенью женился исполнитель роли Зейна Лусиано Шафир, а в начале ноября о помолвке сообщила актриса Карла Диас, сыгравшая дочь Жади и Саида – Хадижу.

Сериал “Клон” выходил на экраны с 2001 по 2002 год и включал 250 эпизодов. Его перевели на многие языки и с успехом показали в нескольких десятках стран мира. Как изменились звезды сериалов “Клон”, “Семейные узы” и других любимых проектов, смотрите в специальном материале HELLO.RU.

Вера Фишер в сериале “Клон”Адриана Леса в сериале “Клон”


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