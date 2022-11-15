“Лужу в коридоре сотворил”: Резко поплохевшего Харламова с отечным телом отправили в больницу

На днях поклонники Comedy Club узнали страшную новость: бессменный партнер Павла Воли больше не будет вести шоу, а заменил его молодой комик Андрей Бебуришвили. Далеко не все оказались довольны столь неожиданной замены, а фанаты Гарика Харламова теперь переживают о его эмоциональном состоянии.

Но юморист, кажется, совсем не унывает. Такой вывод по крайней мере можно сделать, наблюдая за ним в соцсетях. Шоумен продолжает радовать народ забавными фотографиями и шутками в своем микроблоге.

Так, накануне экс-супруг Кристины Асмус решил показать, как нейросеть видит словосочетание “Гарик Бульдог Харламов”. На его страничке появился коллаж из четырех снимков, на которых артист сам на себя не похож! Жирное отечное тело, собачий нос, грустное лицо – в общем, по мнению пользователей, комик резко поплохел.

“Очень неприятный тип получился, вы гораздо симпатичнее. Чернобыльский мутант”, – написали в комментариях.

Другие же нашли сходство юмориста с Райкиным, Ростом, Фадеевым, Майклом Джексоном и даже с собакой! “И смотрит так жалобно, как будто лужу в коридоре сотворил только что”, – с иронией написал кто-то.

В целом, большинство к фотографиям артиста отнеслось с юмором. Часть пользователей, как и он сам, признала, что снимки не далеко ушли от оригинала. В комментариях один поклонник отправил Гарика Харламова в больницу – чтобы сделать операцию на нос и быть один в один с творением нейросети.