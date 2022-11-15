 

“Очень больно”: замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках “Ледникового периода”

15.11.2022, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заслуженный
тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова несмотря на все проблемы со здоровьем
продолжает участвовать в любимом проекте “Ледниковый период”.
Напомним, что совсем недавно стартовал новый сезон шоу, участниками которого стали
опытные спортсмены и начинающие звездные фигуристы.

Даже со статусом “инвалида”
и необходимостью использования инвалидного кресла, Татьяна Тарасова старается
сохранять бодрость духа. Но шоу не может обойтись без происшествий, поэтому во
время съемок недавнего эпизода Тарасова, фигурально выражаясь, отвела душу.

Во время проката
пары Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова актер не сумел удержать фигуристку
в поддержке, и та упала прямо на глазах Татьяны Тарасовой. Замученная происшествием,
тренер не смогла сдержать эмоций.

“Насколько все
серьезно, не могу сказать. Ей было очень больно”, — прокомментировала инцидент
Татьяна Анатольевна.

Татьяне Тарасовой
стоит быть аккуратнее с переживаниями, которые могут ослабить ее иммунитет. Несмотря на
снижение уровня опасности, угроза заболеть коронавирусом по-прежнему существует. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” сообщает, что за минувшие сутки в
Подмосковье заболели 84 человека.

Факт опасности подтверждает
и агентство URA.RU. Издание процитировало ученого Михаила
Ковальчука, который заявляет о сохранении высокой смертности от коронавируса. Всем
ровесникам Татьяны Тарасовой рекомендают проявлять особую осторожность.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Мнение: ФСБ своих не бросает?

19.12.21 / Мнение: Письмо: “Ни капельки не жалко”

01.10.22 / Против москвича, сдававшего жильё только лицам азиатской внешности, возбудили уголовное дело

24.01.22 / Кьяра Ферраньи с сестрой, Канье Уэст и Джулия Фокс на показе Schiaparelli в Париже

12.07.22 / Огромный черный столб дыма: крупный пожар в Тюмени сняли на видео

16.05.22 / Россиянам запретили получать визы недружественных государств

29.05.22 / Причинно-следственная связь: от чего зависит ход нашей жизни?

27.01.22 / Какие тренды весны-2022 идеально подойдут для женщин за 50: примеры возрастных блогеров

18.08.22 / Кремовые брюки-кюлоты и аксессуары в черных тонах: с чем элегантно комбинировать и сочетать черную рубашку

28.05.21 / Биологи составляют периодическую таблицу ядер клеток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика