“Очень больно”: замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках “Ледникового периода”

Заслуженный

тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова несмотря на все проблемы со здоровьем

продолжает участвовать в любимом проекте “Ледниковый период”.

Напомним, что совсем недавно стартовал новый сезон шоу, участниками которого стали

опытные спортсмены и начинающие звездные фигуристы.

Даже со статусом “инвалида”

и необходимостью использования инвалидного кресла, Татьяна Тарасова старается

сохранять бодрость духа. Но шоу не может обойтись без происшествий, поэтому во

время съемок недавнего эпизода Тарасова, фигурально выражаясь, отвела душу.

Во время проката

пары Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова актер не сумел удержать фигуристку

в поддержке, и та упала прямо на глазах Татьяны Тарасовой. Замученная происшествием,

тренер не смогла сдержать эмоций.

“Насколько все

серьезно, не могу сказать. Ей было очень больно”, — прокомментировала инцидент

Татьяна Анатольевна.

Татьяне Тарасовой

стоит быть аккуратнее с переживаниями, которые могут ослабить ее иммунитет. Несмотря на

снижение уровня опасности, угроза заболеть коронавирусом по-прежнему существует. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” сообщает, что за минувшие сутки в

Подмосковье заболели 84 человека.

Факт опасности подтверждает

и агентство URA.RU. Издание процитировало ученого Михаила

Ковальчука, который заявляет о сохранении высокой смертности от коронавируса. Всем

ровесникам Татьяны Тарасовой рекомендают проявлять особую осторожность.