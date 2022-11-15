Мнение: Анализ белого пальто

По рассказу “Спринцевка” был снят фильм.

Рассказ Д. Евгенидеса – очень смешной и талантливый. Фильм – унылый и бездарный.

В оригинале фильм назывался “Замена”, в российском прокате “Больше, чем друг”(2010, США).

Я не знаю, возможно глупые комментарии при обсуждении этого рассказа, писали те, кто посмотрели дурацкую экранизацию.

В любом случае у комментаторов – то же самое БП, что и у сценариста.

БП – это белое пальто.

Белое пальто делает человека нечувствительным к талантливой литературе.

Человек в белом пальто во всем видит только моральный, точнее аморальный аспект.

Читает он, например, “Героя нашего времени” и испытывает гнев по отношению к Печорину. Он не видит обаяния героя, он слишком возмущен его поведением, Печорин ему противен.

Читает такой человек “Евгения Онегина” и его воротит от сюжета, в котором абьюзер Онегин, поиздевавшись над своей жертвой, приходит к ней вновь, чтобы повторно заманить в свою паутину. Читатель рад, что Татьяна не повелась, но ему не понятно, зачем писать так много слов о проходимце. Никакой драмы в произведении он не видит, никакой психологической тонкости и драматургии. Он видит только одну мысль: Онегин – му*ак, и короткой надписи на заборе было бы вполне достаточно, не надо об этом писать поэму.

Сатиру читатель в БП и вовсе читать не может. Ему не смешно, ему мерзко от несовершенства людей.

И это совсем не значит, что сам он ведет себя хорошо. Ведет по-разному и часто очень плохо, но не замечает этого. Потому что белое пальто, как вы помните, это патогенная психзащита третьего уровня, третий слой. Первый – корона. Корона искажает адекватную самооценку и заставляет видеть себя грандиозным, важным, даже в той ситуации, где ты ничтожен. Второй уровень патогенных психзащит – ЗВ (зеленый виноград). Если корона – это отрицание (отрицание границ своих возможностей, идея безграничного могущества), ЗВ – это избегание. Зеленый виноград позволяет избегать столкновения с реальностью, избегать падения короны, создавая иллюзию бракованности того, что недоступно.

ЗВ на короне – это устойчивая конструкция. Без ЗВ корона то и дело падает, во всяком случае шатается. Человек в короне без ЗВ постоянно сталкивается с реальностью, ударяясь в стену. Ведь если вы не видите границ и все время пытаетесь схватить то, что не ваше, то, что вам недоступно, вы неминуемо будете терпеть крах и военное поражение. Чтобы этого не случалось, вам необходим ЗВ. “Я бы мог легко, но мне это пока не нужно”. Такая формула помогает вам беречь корону от падения, а свое лицо от ударов о чужой забор. ЗВ на короне делает человека ленивым, блокирует его мотивацию. Он ничего не достигает, только растит корону под ЗВ мыслями о своей грандиозности.

Поэтому если у вас фрустрация какого-то ресурса, снимите ЗВ. Под ЗВ обязательно найдется корона и если ее тоже снять, ресурс начнет прокачиваться. Это универсальная формула абсолютного успеха, хоть многим и кажется, что универсальных формул нет и абсолютного успеха нет тоже.

БП (белое пальто) – третий уровень патогенных психзащит. БП всегда надевается только на ЗВ, как ЗВ всегда надевается только на корону. Есть люди в короне, без ЗВ и БП, но нет людей с БП, без ЗВ и короны. Третий уровень всегда идет после второго и первого, помните об этом.

БП – это саван, наличие БП в какой-то сфере означает, что у вас там не просто фрустрация, там стеклянный гроб, и вы смотрите на реальность не только через корону и ЗВ, но и через грязное стекло гроба, качающегося на ржавых цепях. Ресурс ваш в коме. Сфера ресурса выглядит в ваших глазах примерно так же, как выглядит заброшенное кладбище. Пробуждение ресурса теоретически возможно, но вас должен поцеловать Принц, то есть сын Короля и Королевы, по сути катарсис. Если вы вдруг прозреете и опознаете свое БП, увидите свой ЗВ, у вас будет шанс снять всю эту паразитическую конструкцию и разбудить свою спонтанность.

Но вернемся к фильму.

Из всего рассказа экранизаторы поняли только один момент, которого в рассказе вообще нет.

Они поняли, что герой – лошара, сидящий во френдзоне у героини.

Почему остроумный, обаятельный герой, которого героиня в рассказе называет “недобрым” за отказ кормить ей корону, показался сценаристам унылым чмом?

БП заставляет человека фокусироваться только на аморальности недоступного им ресурса. Юмор человеку в БП в принципе не доступен. Если БП касается только одного ресурса, а так бывает, то в других ресурсах человек понимает шутки, а в этом – нет. Не смешно ему, во всем, что касается темы отношений например, он видит только абьюз и насилие. Так устроено БП.

Любое произведение возьмите, человек в БП всегда увидит там насилие. И если такой человек будет писать экранизацию, он обязательно добавит от себя деталей, чтобы растолковать тему насилия лучше.

Печорин будет не просто соблазнять и бросать женщин, у него будут постоянные флешбеки, как в детстве мама унижала его мужское естество. Например, мама завязывала бантик на его пенисе и заставляла танцевать под фортепиано, пока она и ее развратные подруги громко смеялись, а маленький Гриня плакал.

Онегин будет импотент, постоянно посещающий грязевые и минеральные лечебницы, или у него будет расти женская грудь и обезьяний хвост, и он будет стесняться своего тела.

Вронский будет латентным геем – садистом, получающим удовольствие от измен женщин мужьям. Его мама, познакомившая его с Анной в поезде, будет лесбиянкой, поэтому маленький Алеша получил в детстве травму, застав маму со своей француженкой в саду.

А Дюруа (Милый друг) будет, например, изнасилован командиром, пока воевал в Африке, и с тех пор будет мстить статусным мужчинам, соблазняя их жен. Или ему туземцы отрезали и съели член, а он поэтому неподражаемо научился мастерству орального секса, с помощью чего покоряет женщин. Дичи можно придумать довольно много и очень легко. Сложно придумать что-то хорошее.

Герой фильма “Больше чем друг” – травмированный неудачник, постоянно вредящий женщине, отказавшей ему, точнее не отказавшей, а отказывающей на регулярной основе, потому что он повторяет свои предложения. Он все время вмешивается в ее отношения, манипулирует и с помощью поклепов отгоняет ее кавалеров.

В рассказе ничего подобного нет, ни придурка, ни беготни за женщиной, ни стремления вредить ей. Есть лишь одна спонтанная подмена биоматериала и мотив героя – его представление о справедливости. Герой видит всю ситуацию противоестественной. Томасина когда-то сделала от него аборт, не спросив его, распорядилась жизнью общего ребенка единолично. Теперь она нашла донора, который к ней равнодушен, подойдя к зачатию с точки зрения циничной селекции. Со стороны героя подмена – бунт против абсолютной власти женщин над процессом деторождения.

Можно подискутировать, насколько поступок героя в границах, однако он недалеко от границ.

Рассказ хорош не финалом, финал – новеллистический поворот, а поворот в новелле – это всегда возможность посмотреть на описанную ситуацию с неожиданного, даже курьезного ракурса. Смысл рассказа совсем в другом, но этот смысл сценаристы фильма даже не попытались разглядеть через белое пальто.

Если снимать по рассказу адекватный фильм, он должен быть про “новую женскую роль” и состоять из эпизодов поиска Томасиной “женского счастья”.

В рассказе перечислены все этапы ее приключений. Сначала Томасина “познавала свою женственность” в многочисленных сексуальных связях, там, где женственность в принципе познать нельзя. Это все равно, что познавать запахи цветов на помойке, вонь перебьет ароматы.

Ближе к сорока Томасина занялась поисками мужа, но действовала так противоречиво, что эти поиски были обречены на провал. Затем, осознав необходимость ребенка, она решила зачать от донора.

Автор так нежно относится к женщинам, что не стал показывать, что на самом деле ждет таких женщин, которые “лето красное пропели”. Об судьбе стрекоз написал Крылов. Беготня по врачам, гормоны с их побочкой, неудачные ЭКО, слив больших денег, разочарования, выкидыши, новые и новые попытки, неврозы и даже психозы из-за сверх-идеи, в которую вырастает их желание из-за постоянного фокуса на ускользающих шансах. Автор показал чудесный, добрый сценарий: с помощью простой спринцевки, с первого раза, курящая, сороколетняя тетка, сделавшая кучу абортов, зачинает и успешно рожает себе малыша.

Показать в фильме заблуждения женщин с той же точностью и с тем же юмором – вот в чем была задача сценариста, будь он так же талантлив как автор рассказа. Циничное отношение к любви, к мужчинам, к браку, к зачатию и к женскому здоровью – это то, из-за чего многие женщины остаются одинокими и бездетными, а потом совместными усилиями растят друг другу короны, ЗВ, БП, чтобы не видеть провала.

У Томасины прокачаны ресурсы работы, экономики и имиджа, у разбитого корыта жизни она бы в любом случае не осталась. А как быть женщинам, которые обесценив семью, не стали заниматься карьерой, а посвятили свою жизнь тусовкам? Таким женщинам совсем грустно после сорока лет.

Но мы с вами, друзья, должны обсудить сейчас не гендерную тему, а белое пальто.

Опишите, как выглядели бы сюжеты классических произведений литературы, которые я не упомянула, в интерпретации экранизатора в белом пальто.