Круглый боб – самая модная прическа осени-зимы: особенности стрижки, правила выбора и укладки

Стоит сразу отметить то, что круглый боб является трендовым не только осенью и зимой этого года, у нег есть все предпосылки остаться таковым и в будущих сезонах. Эта стрижка является одной из самых популярных в течение многих десятилетий, поэтому вы можете смело делать в ее пользу выбор с твердой уверенности в своем причастии к самым модным тенденциям.

Концепция

Круглый боб – это стрижка на средние волосы шарообразной формы. Такая модель стала особо популярной в девяностых годах прошлого века, благодаря Ким Бэсингер. Особенностью нынешнего сезона является отказ от острых краев и направлению к более мягкой и плавной эстетике. Кончики волос слегка завиваются вовнутрь, что придает прическе очень стильный и ухоженный, нежный и женственный вид.

Преимущества

Первым плюсом является то, что прическа выглядит стильно и привлекательно. Она замечательно смотрится без челки с прямым или боковым пробором по всей длине волос. Не менее стильно она выглядит с челкой, которая может быть прямой, асимметричной, рваной или челкой-шторкой (длина выбирается произвольно).

Вторым преимуществом считается универсальность в плане возраста (ее могут использовать представительницы прекрасного пола разных возрастов), а также предназначения (повседневная и нарядная).

Еще один плюс – это практичность, поскольку техника стрижки позволяет прическе выглядеть ухоженной даже без укладки. Также круглый боб визуально увеличивает объем и надолго сохраняет форму, что является несомненным преимуществом.

Кому подойдет

Круглый боб нельзя назвать на сто процентов универсальной прической, которая подходит практически всем. К примеру, обладательницам тонких волос рекомендуется выбрать иную модель, поскольку без нужного объема невозможно создать правильную шарообразную форму, которая соответствует концепции.

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Структура волос (прямые или волнистые) не имеет особого значения, однако слегка вьющиеся волосы все-таки остаются в приоритете. Если же ваши волосы прямые, придется немного завить кончики, чтобы достичь ожидаемого эффекта.

Как укладывать

Проблем с укладкой не будет, поскольку вы можете обойтись даже без использования приборов. Если являетесь счастливой обладательницей слегка вьющихся волос, высушите их привычным для вас способом, слегка помогая расческой, чтобы направить пряди в нужное направление, и ваша прическа станет просто обворожительной.

Можете использовать фен с диффузором или с брашингом, чтобы также упорядочить и поддержать нужную форму. Не исключено и использование плойки или утюжка, благодаря которым можно завить кончики волос так, чтобы прическа выглядела стильно и эффектно.

Хочется акцентировать внимание на том, что стрижка смотрится максимально привлекательно на здоровых и блестящих волосах. Конечно же, они должны быть чистыми, поскольку в противном случае не будет формы шара. Вовремя мойте голову, используя шампуни для вашего типа волос, и не забывайте о кондиционерах, бальзамах и масках. При укладке пользуйтесь стайлинговыми средствами, которые помогут вам надолго сохранить форму.