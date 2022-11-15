Овнам предстоит переосмыслить свою жизнь: Таро-прогноз на третью неделю ноября

Согласно Таро-прогнозу, неделя с 14 по 20 ноября будет довольно успешной для каждого знака зодиака. Однако, чтобы достичь успеха, нужно настроиться на положительные перемены и не позволять никому руководить собой.

Этот прогноз позволяет заглянуть в будущее и заранее распланировать дела на эту неделю, что позволит своевременно решить все возникающие проблемы. Однако в любом случае нужно учитывать жизненные обстоятельства и доверять своим ощущениям.

Вот предсказание, полученное от карт Таро для каждого знака зодиака.

Овен

На этой неделе Овнам нужно полностью переосмыслить свою жизнь и пересмотреть имеющиеся приоритеты. Карта Таро “Смерть” указывает на то, что в скором времени в жизни будут происходить определенные перемены. Однако именно благодаря этому Овны смогут раскрыть весь свой потенциал и освободиться от всего того, что ранее мешало активному развитию.

Карта “Отшельник” символизирует собой временную изоляцию. Овнам лучше всего отказаться от активности. Стоит оставаться наедине со своими мыслями, чтобы выстроить правильную стратегию. Только лишь после этого начинать первые шаги к достижению новых вершин.

Завершает неделю карта “Императрица”. Она символизирует собой развитие. Кроме того, это хороший период для того, чтобы наладить отношения. Это означает то, что Овны выбрали правильный путь и теперь можно уже никуда не торопиться. Размеренность, забота о близких и чуткость придадут сил для решения важных вопросов.

Телец

Тельцам выпадает карта “Сила”, которая символизирует то, что можно смело приступать к выполнению запланированной работы. Сейчас как никогда потребуется уверенность в себе и наличие требуемых навыков для получения желаемых результатов.

Карта “Суд” является своего рода символом долгожданного завершения. Тельцам важно помнить о том, что нужно поступать по совести, чтобы в будущем не сталкиваться с ошибками и не давать ни малейшего шанса своим недоброжелателям.

Карта “Луна” раскрывает совершенно все тайны, которые могут помочь Тельцам правильно распорядиться полученной информацией. Не стоит торопиться и переживать, чтобы избежать ошибок.

Близнецы

Согласно карте “Умеренность”, нужно помнить о соблюдении меры во всем. Не стоит торопиться с выводами. Кроме того, нужно пересмотреть свое питание.

Карта “Смерть” указывает на обновление. Чтобы получить желаемое, Близнецам нужно постараться перестать зацикливаться на прошлом.

Карта “Справедливость” указывает на то, что Близнецы смогут получить желаемое, если приложат усилия.

Рак

На этой неделе требуется не только активность, но и умение своевременно остановиться.

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Карта “Колесница” указывает на то, что не стоит откладывать важные дела. Важно все делать своевременно.

Карта “Умеренность” указывает на сдержанность. Согласно ей Раки могут достичь успеха, только лишь если будут спокойными и уравновешенными.

Карта “Жрица” указывает на то, что именно сейчас наступает сложное время, поэтому нужно запастись терпением. Следует довериться интуиции, чтобы принять правильное решение.

Лев

Судя по карте “Шут”, начало недели будет полным новых событий и открытий. Счастливый случай поможет определиться со своими дальнейшими целями. Именно поэтому важно помнить об ответственности и выкладываться по полной.

Карта “Фортуна” предвещает резкие перемены в жизни, которые могут так или иначе повлиять на происходящие события. Однако перед этим нужно проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы.

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Карта “Солнце” указывает на то, что Львы получат много возможностей для осуществления желаемого. Стоит ожидать счастья и процветания. Однако для достижения желаемого важно поверить в собственные силы и ставить перед собой реальные цели.

Девы

Карта “Жрица” указывает на то, что Девам нужно быть внимательными и не торопить события. Только так они смогут достичь успеха.

Согласно карте “Императрица”, Дев ожидает большой успех. Однако для этого им придется пройти выбранный путь до самого конца. Стоит постараться найти поддержку у близких.

Карта “Маг” символизирует собой находчивость и умение пользоваться всеми своими талантами. Девам не стоит сомневаться в себе.

Весы

Карта “Колесница” указывает на то, что Весам не стоит останавливаться на достигнутом. В начале недели нужно действовать без промедления.

Карта “Суд” предрекает достижение успеха и завершение сложного периода. Весы смогут выиграть суд, завершить важный проект.

Карта “Дурак” указывает на то, что события будут происходить совершенно непредсказуемо. Стоит проявить бдительность.

Скорпион

Карта “Мир” символизирует собой успешный период для начала новых проектов. Не стоит отклоняться от поставленной задачи. Уверенность в себе и отсутствие спешки поможет достичь успеха.

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Карта “Дьявол” указывает на то, что Скорпионы должны будут пройти испытание. Не стоит поддаваться соблазнам. Важно четко придерживаться намеченного плана.

Карта “Колесница” указывает на то, что Скорпионам придется очень много работать. Если приложить усилия, то можно будет достичь успеха.

Стрелец

Карта “Умеренность” говорит о том, что стоит настроиться на спокойный ритм и никуда не торопиться. Если все делать размеренно, то можно будет заметить важные знаки судьбы.

Стрельцам выпадает карта “Отшельник”, призывающая оставить шумные компании и посвятить время духовным практикам, которые помогут понять себя. Это принесет пользу для здоровья и даст возможность ощутить счастье.

Карта “Жрица” указывает Стрельцам на то, что скрыто от их взгляда. Важно почувствовать нужный момент и научиться понимать, что именно происходит, прежде чем приступать к важной и ответственной работе.

Козерог

Согласно карте “Императрица”, Козерогов ожидают положительные перемены в жизни. Они правильно выбрали путь. Однако при этом важно никуда не торопиться и обращать пристальное внимание на малейшие детали, которые станут ключом к преодолению препятствий на пути к счастью и успеху.

Карта “Суд” указывает на возможность успешно завершить сложное дело. Козерогам нужно опираться только лишь на факты и быть честными во всем, чтобы их враги не смогли воспользоваться моментом.

Карта “Жрица” говорит о том, что нужно несколько замедлить свой темп, чтобы не пропустить важные события, благодаря которым можно будет обрести удачу и добиться успеха.

Водолей

Согласно карте “Шут”, Водолеям нужно помнить о том, что все свои планы важно держать в тайне. В начале недели появится возможность завершить сложное дело и начать что-то новое и интересное.

Карта “Суд” указывает на то, что жизненные сложности в скором времени завершатся. Водолеи смогут получить долгожданные результаты своей деятельности.

Карта “Жрец” указывает на то, что у Водолеев появится хорошая возможность найти сильного покровителя, который поможет в важном деле. От его помощи точно не стоит отказываться.

Рыбы

Рыб ожидает хорошая неделя. Карта “Жрица” призывает не торопиться и довериться своей интуиции. События будут развиваться медленно, а это значит, что будет достаточно времени, чтобы принять правильное решение.

Карта “Справедливость” говорит о том, что Рыбы смогут получить долгожданные результаты своей работы. Кроме того, они смогут легко справиться со всеми допущенными оплошностями.

Карта “Маг” призывает Рыб не стесняться своих талантов. Удача ожидает тех, кто идет по своему пути и развивается в том направлении, которое доставляет удовольствие.