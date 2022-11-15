 

Звезда «Сердце пармы» Елена Ербакова родила сына

15.11.2022, 16:10, Разное
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Российская актриса Елена Ербакова, ставшая звездой благодаря съемкам в картине «Сердце Пармы», стала мамой. На странице своего профиля в соцсети она рассказала, что родила сына, при этом назвав выбранное вместе с мужем имя.

26-летняя Елена Ербакова впервые появилась на экране в картине «Улан-Удэ, я люблю тебя», снятой Арсаланом Цыренжаповым. Однако наибольшую известность актрисе принесла роль ведьмы-ламии Тиче в фильме «Сердце Пармы». На премьеру ленты об истории завоевания Российским государством Ивана Третьего Великой Пармы, нынешней Пермской области. В нашумевшей ленте Антона Мегердичева также снялись Евгения Миронов, Сергей Пускепалис, Федор Бондарчук, Александр Кузнецов и Виталий Кищенко. В «Сердце Пармы» героиня Елены Ербаковой, ставшая супругой русского князя Михаила, отказалась ради любви от бессмертия. В реальной жизни девушка замужем за Иваном Комаровым, режиссере, с которым она познакомилась еще в студенческие годы.

3 ноября звезда «Сердца Пармы» впервые стала мамой, о чем сейчас она пояснила своим поклонникам. Опубликовав совместное фото с супругом, Елена Ербакова все же не стала показывать фанатам снимок малыша. Тем не менее, артистка поделилась с фолловерами, что ребенка решили назвать Ярославом. Сейчас селебрити намерена сделать паузу в творческой карьере, как объясняет актриса, семья для нее превыше всего. Кроме воспитания мальчика и домашних хлопот, Ербакова будет заниматься любимым делом, плетением «ловцов снов».

Интересно, что сама артистка даже не мечтала о съемках в таком проекте со звездами отечественного кино. Отправить видеозапись-визитку отправил ее уговорила подруга. При этом кинопробы будущей звезды длились почти год, все это время Ербакова вынуждена была ездить в Москву. Помогло ей сыграть ее персонажа как восточная внешность, так и то, что готовясь к роли, она научилась ездить верхом на лошади, а также выучила язык манси.


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