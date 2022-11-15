Как флагман: Samsung Galaxy A54 5G показан на рендерных изображениях

В Сети показали рендерные изображения очередного смартфона от корпорации Samsung. Galaxy A54 5G сделан очень стильно и внешне напоминает более дорогую модель Galaxy S23.

Известный блогер Стив Хеммерстоффер, регулярно освещающий события в сфере технологий, обнародовал рендерные изображения Samsung Galaxy A54 5G. Будущая новинка, пока еще не представленная официально, несмотря на ее срднебюджетную категорию, получит очень стильный экстерьер. Так, многие подписчики инсайдера, публикующегося под ником Onleaks обратили внимание, что внешне смартфон похож на дорогостоящие модели S-серии.

Новинка получит в качестве операционной системы последнюю, тринадцатую модификацию Android. Дополнять ее будет фирменный интерфейс от южнокорейской компании One UI 5.0, содержащий множество фирменных «фишек» для удобства пользователя. Если верить блогерам, то в Samsung Galaxy A54 установлен AMOLED-дисплей. Диагональ экрана с разрешением Full HD+ при этом составляет 6,4 дюйма, кадровая частота достигает 120 Герц.

Большую автономность устройству обеспечивает емкая аккумуляторная батарея в емкостью 5000 мА•ч. Будет ли у смартфона возможность сверхбыстрой зарядки, пока не известно. Для съемок фото и видео предусмотрена тройная камера на задней крышке с главным датчиком на 50 мегапикселей. Селфи-объектив производитель вынес в центр экрана вверху, он расположен в миниатюрном, почти не заметном круглом вырезе. При всей схожести Samsung Galaxy A54 с флагманским Galaxy S23 рамка его более демократичного по цене конкурента заметно шире.

Мощность и быстродейтсвие аппарату обеспечивает однокристальный восьмиядерный процессор Exynos 7904. Оперативная память в Samsung Galaxy A54 получит 6 гигабайт и возможность расширения до 12 Гб. Стоит отметить, что продемонстирировавший миру грядущую новинку блогер ранее неоднократно выкладывал в интернет очень точные описания и снимки еще не вышедших аппаратов. Каков будет ценник на новый смартфон, пока не известно, как и дата его официальной презентации.