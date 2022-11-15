Мнение: О «втором Херсоне» для Путина… Снова «жесть доброй воли»?



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Не везёт современной России с городами на букву «Х». В 1990-х чеченский Хасавюрт стал символом национального позора и полного «слива», а Хасавюртовские соглашения до сих пор считаются предательскими. В 2020-х аналогичным символом, похоже, становится Херсон. Такое же имя нарицательное, каким в 1905 году была для русских «Цусима».

Украинский президент Владимир #Зеленский посетил «временно оккупированную» столицу Херсонской области, полтора месяца назад с помпой принятой в состав Российской Федерации. Демонстративно без бронежилета и каски. Разумеется, в его сторону не прозвучало ни единого выстрела с левого берега Днепра, даже «случайного». Впрочем, к этому уже все привыкли.

Тем временем российский президент Владимир #Путин… провёл рутинное совещание по ВКС с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава государства заслушал отчёт руководителя региона, по размеру ВРП находящегося в пятом десятке, в том числе об урожае зерновых и зернобобовых, рапса и льна, а также о работе алтайских сельских школ и районных поликлиник. Дал ценные указания усилить-углубить-расширить, не снижать темпа и не сбавлять ход. Не забыл и про актуальную повестку, подчеркнув, что внимание региональных властей к программам поддержки военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей «должно быть первостепенным».

Ранее появились сообщения пресс-службы Кремля, что глава государства — единственный из лидеров #G20 — не поедет на саммит «Большой двадцатки» ввиду напряжённого графика и в связи «с необходимостью нахождения в стране». Прошлогоднее мероприятие Группы в Риме по разным причинам пропустили многие главы государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, так что нынешняя встреча — первая полноценная и очная после ковидной пандемии. Что открывает большие возможности для кулуарной дипломатии.

Но Россию на Бали будет представлять глава МИД Сергей Лавров, который очевидно не входит в круг «принимающих решения» и с которым серьёзные дела обсуждать заведомо не станет ни один лидер, а Владимир Путин не обратится к участникам даже по видеосвязи. Видимо, и такой мелочи «неотложные дела» не позволяют. Об одном из них #Кремль уже сообщил (см. выше). Наверное, остальные будут не менее важны.

Тем временем, Си Цзиньпин и американский президент Джо Байден в преддверии саммита уже встретились тет-а-тет и в ходе трёхчасовой встречи договорились возобновить контакты по всем направлениям, прерванные после вызывающего визита на Тайвань спикера Палаты представителей #США Нэнси Пелоси в августе. Нынешний глава Белого дома также заверил своего оппонента, что Штаты «не ищут конфликта» с КНР. Пекин в ответ на это выпустил грозное заявление о том, что «Тайваньский вопрос лежит в основе национальных интересов Китая, является политической основой китайско-американских отношений и первой “красной линией”, которую нельзя пересекать в двусторонних отношениях». В общем, своего добился.

Сложно сказать, смог бы добиться хоть чего-то Владимир Путин в кулуарах саммита и в ходе двусторонних переговоров с лидерами стран G20, не относящимися к «коллективному Западу» — Аргентины, Индонезии, Бразилии, Турции, ЮАР, Индии, Саудовской Аравии, да и того же Китая. Как минимум, такие встречи показали бы отсутствие дипломатической изоляции РФ, о которой без устали твердят в Вашингтоне. Возможно, были бы и другие результаты, пусть и скромные ввиду ситуации. Но этого мы уже никогда не узнаем: российский президент добровольно отказался ехать на Бали. По сути, «слил» одну из немногих оставшихся легальных возможностей России напрямую озвучивать свою позицию лидерам других стран, убеждая их и склоняя какие-то чаши весов в свою пользу. И это, своего рода, «второй Херсон». Добровольный манёвр даже без попытки дать отпор противнику.

Дело в том, что любого политика noblesse oblige отстаивать интересы своей страны даже во враждебной среде. Ведь #политика — это не про фотки-улыбки-рукопожатия на протокольном фоне. И не про подписи на заранее подготовленных профессионалами документах под объективы фото- и видеокамер. Политика — это про жёсткие дискуссии за плотно закрытыми дверьми, про умение аргументировать и убеждать, про необходимость переламывать ситуацию, даже когда всё сложно. И тем более — когда всё сложно. Природа не терпит пустоты, и отказываясь от диалога, который априори «некомфортен», ты целиком уступаешь поляну оппонентам. Шаг за шагом, а потом — упс! «Внезапно» ты уже припёрт к стенке, и консенсус вокруг тебя в целом сложился. Впрочем, настоящие политики не опускают руки даже и в такой «безнадёге».

Но это не про каждого…

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «Владимир Путин лично принял решение отказаться от поездки на саммит G20 на Бали». По причинам, озвученным выше. Остаётся в очередной раз утереться отнестись с пониманием?

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