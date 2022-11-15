Республиканцы не изменили расстановку сил — уровень преступности в городах США продолжит расти

Республиканцы не смогли на национальном уровне актуализировать проблемы, которые казались им выигрышными, и потому уступили демократам. Тем не менее у них ещё будет возможность показать себя, поскольку вызовы со стороны преступности, наркотрафика и нелегальной миграции, вероятно, сохранятся надолго, заявили обозреватели Fox News в эфире телеканала. Многим стоит научиться формулировать простой и чёткий посыл избирателям, как делал Дональд Трамп в дискуссии по охране границы в 2016 году, отметили собеседники.

И вновь добро пожаловать! В эфире The Big Sunday Show. Промежуточные выборы не изменили расстановку сил в верхах, и уровень преступности, вероятно, продолжит бесконтрольно расти, особенно в городах под управлением либералов. Вот один пример того, что всё осталось как есть: обвиняемый в торговле наркотиками был задержан с 20 тысячами таблеток фентанила всего пару дней назад, но, как сообщается, уже выпущен на свободу «благодаря» законам о залоге, действующим в штате.

ЛИ ЗЕЛЬДИН, кандидат в губернаторы Нью-Йорка: Нужно поддержать мужчин и женщин в рядах правоохранительных органов. Многие проблемы, которые мы обсуждаем в ходе предвыборной гонки, никуда не исчезнут после завершения голосования. Мы никуда не уходим и планируем только усерднее работать.



Шериф округа Тахейма в Калифорнии вынужден был приостановить патрулирование улиц в дневное время из-за нехватки персонала — нет достаточного числа полицейских. В этом округе очень высокий уровень преступности, больше чем в 97 процентах других округов страны. У нас есть текст публикации в Facebook*, написанной самим шерифом. В ней он выступает с обвинениями, давайте прочитаем: «Мы в течение нескольких лет говорили с правительством округа, предупреждая, что у нас слишком мало персонала. Вместо того чтобы предпринять быстрые, решительные действия, они отсрочили вынесения решения и позволили слишком большому количеству хороших сотрудников уйти с работы». Хочу обратиться к вам, Томи. За этот год их штат сократился на 20 человек. Я не знаю, сколько всего работников в местном департаменте полиции, но 20 — это много для десятков тысяч департаментов по всей стране. В год им платят от 50 до 62 тысяч, тогда как в соседнем округе базовая ставка составляет 82 тысячи. Тут речь не о мерах и политиках, которые их принимают, а скорее о том, что департаментам полиции не хватает средств.

ТОМИ ЛАРЕН, политический обозреватель: Средств и правда не хватает. Но говоря про этот случай, я вспоминаю, что тут, в Нью-Йорке, многие работники полиции говорят: «Я уеду во Флориду! Когда меня поддерживает губернатор и лидеры на местах — это очень важно». Важны будут как раз таки принимаемые меры. Упразднение практики безналичного залога в штатах, где она применяется, приведёт к тому, что сейчас её будут лишь активнее использовать. Иллинойс, например, будет готов принять много новых полицейских, но нам также нужно вдохновлять их на работу. Нам нужно отказаться от идеи набора окружных прокуроров из числа активистов, нужно улучшить работу на местах и сопротивляться спонсированию этой инициативы из фондов Джорджа Сороса. Нужно жизнеутверждающе воспринимать наших офицеров полиции и дать им понять, насколько они нужны и незаменимы. Они работают не ради денег, мы с вами это знаем — они занимаются этим по зову долга. Но когда ты не чувствуешь поддержки, ты не можешь эффективно блюсти порядок на улицах — это большое препятствие для тех, кто готов работать по зову долга.



Знаешь, Чарли, мне тут пришло в голову, что республиканцы проделали «хорошую» работу, как Гленн Янкин в деле привязки школьных окружных советов к национальной повестке. Возможно, мы пропустили момент, когда нужно было объединять вопросы муниципального уровня — в рамках полномочий окружных полицейских департаментов, окружных комиссаров и окружных шерифов — с сюжетами национального уровня?

ЧАРЛИ ХЁРТ, политический обозреватель: В этом и состоит «магия политики»: заняться какой-либо темой, как сделал Гленн Янкин в деле усиления родительского контроля в процессе образования детей. Затем возвести её в статус цели и определить необходимые для её достижения задачи. Республиканцы в широком смысле, на национальном уровне, не смогли этого сделать в этот раз. Посмотрим на позитивные моменты событий прошлой недели: Ли Зельдин не выиграл, но был очень близок к победе в крайне продемократическом штате — он говорил о проблеме преступности и всецело сфокусировался на ней, и люди почувствовали это. Дж. Д. Вэнс говорил о фентаниле, попадающем в страну из-за границы, говорил о нелегальной миграции — предметно, локально и весьма драматично. Рон Десантис говорил о проблеме пограничного контроля. Эти вопросы, если вы сможете преподнести их локальной аудитории и грамотно обосновать, как это сделали Рон Десантис, Ли Зельдин и Дж. Д. Вэнс, помогут вам победить! У республиканцев ещё будет шанс опробовать это. Такие проблемы сами по себе не решаются, станет только хуже. Всё накопившееся раздражение в этот раз, по-видимому, не будет выпущено, но это случится в следующий раз!



Джеки, эта новость про офис шерифа, который вынужден был сократить или принять отставку 20 сотрудников, может быть следствием идеи лишения полиции финансирования, а может, и результатом проблем в экономике. Если там не могут платить этим мужчинам и женщинам, то, возможно, они просто могут перевестись на службу в соседний округ. Вернёмся к новости о 20 тысячах таблетках фентанила, вот что про это написал The New York Post: «Согласно закону штата, правонарушение теперь подпадает под «залоговые» статьи, после внесения поправок в уголовное законодательство от 2019 года». То есть этот парень вышел под залог, благодаря изменениям, предложенным нью-йоркскими демократами в этом году. Мы видим результаты промежуточных выборов. Накануне республиканцы активно педалировали проблему преступности, но удалось ли им обосновать её важность?

ДЖЭКИ ДЕАНЖЕЛИС, корреспондент FoxBusiness: Я считаю, что Ли Зельдин отлично справился с этой задачей. Тут в Нью-Йорке проблема состояла в том, что для многих женщин, с которыми я общалась, важной темой были аборты. Мне говорили: «Я не переживаю о преступности, меня волнует инфляция. Меня волнует, что у женщин отнимут права на национальном уровне, ведь республиканцы это и хотят сделать!» Именно нагнетание страха повлияло на решение местных избирателей. Но результаты Зельдина тем не менее весьма хороши, и ему совершенно точно удалось пролить свет на то, что здесь происходит. Проблема в том, что пока практикуется система безналичного залога и во главе стоит Кэти Хокул, всё останется без изменений: она, например, хочет установить в метро больше камер, хочет отправить полицейских патрулировать подземку, но пока её политика не изменится, пока сохраняется безналичный залог, всё будет как есть. У всех есть айфоны, в метро полно камер — вы можете видеть запись с одной из них, — но это никого не волнует, они спускаются в метро и совершают преступления. В этом отчасти состоит проблема. Что касается офицеров полиции, думаю, дело в моральном духе. У них связаны руки, они чувствуют бессилие. Поэтому, как вы отметили, люди и уезжают в другие штаты, массово уходят на пенсию, потому что просто больше не хотят принимать в этом участие. Поэтому мы теперь должны страдать.



Тема, которой всё сказанное непосредственно касается и которую мы ещё не обсудили, — это проблема охраны границы. Чарли, возвращаюсь к вам с этим вопросом: каким образом вышло так, что все проблемы, влияющие на людей на местном уровне, по-прежнему напрямую соотносятся с вызовами национального уровня, однако политическая повестка не связывает их воедино?

ЧАРЛИ ХЁРТ: Думаю, дело в том, что республиканцам не удалось выработать мощный посыл по этой проблеме. Вопрос охраны границы встаёт уже много десятилетий. Можно обвинять демократов, республиканцы справлялись с ним намного лучше, чем демократы, но это провал для обеих партий! Обе партии не смогли заняться этой проблемой как следует. В 2016 году, когда Трамп появился и сказал: «Это самая главная проблема» — обе партии испугались и решили, что он ошибается. А он был прав! Именно поэтому он успешно переманил избирателей от демократов.



ТОМИ ЛАРЕН: Говоря о формировании посыла избирателю: кто был единственным республиканцем с удачной позицией по проблеме охраны границы? Дональд Трамп! Потому что посыл был прост: «Постройте стену!» Нам нужно больше таких «боевых кличей», достаточно простых для понимания. Дональд Трамп сделал это виртуозно, а нам нужно подхватить и продолжить то, что он оставил в деле работы над этой проблемой.



ЧАРЛИ ХЁРТ: Рон Десантис как раз таки выступил с таким посылом.



На этом мы остановимся. Хочу сказать, что это хороший аргумент: «Построить стену» — это упреждающие действия. «Демократы открыли границу» — это реакция, действия постфактум. Может, тут есть какие-то психологические моменты, с которыми республиканцы не разобрались.



Дата выхода в эфир 14 ноября 2022 года.

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