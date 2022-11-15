Эксперты ООН к 15 ноября насчитали на Земле более 8 млрд жителей

Согласно докладу ООН, количество жителей Земли 15 ноября 2023 года превысило 8 миллиардов человек. И по прогнозам экспертов, следующий миллиард будет достигнут благодаря росту рождаемости в восьми странах — это Конго, Египет, Эфиопия, Нигерия, Индия, Пакистан, Филиппины и Танзания. При этом глобальный рост населения происходит более централизованно в некоторых наиболее бедных странах мира, особенно в странах Африки. В то время как страны, имеющие более высокий доход на душу населения, далеко не всегда имеют быстрорастущее население, пишет NDTV.



AP

Население мира 15 ноября 2023 года достигло 8 миллиардов человек. Об этом говорится в докладе Организации Объединённых Наций, где также отмечается, что следующий миллиард будет достигнут благодаря росту рождаемости в восьми странах мира. Такой прогноз представлен в докладе ООН под названием «Мировые демографические перспективы на 2022 год», пишет NDTV.

Представители ООН назвали восьмимиллиардную отметку «исторической вехой для человечества», особо отметив в докладе: «Этот беспрецедентный рост связан с постепенным увеличением продолжительности жизни человека, который происходит благодаря улучшениям в сфере общественного здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины».

Выступая 11 июля, когда отмечается Всемирный день народонаселения, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также заявил в этой связи: «В этом году Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли. Это повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхищаться достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и резко снизили уровень материнской и детской смертности», — передаёт NDTV.

В то же время эксперты ООН подчеркнули, что хотя во второй половине ХХ века наблюдался заметный всплеск в этой сфере, сейчас рост населения может начать замедляться. Ожидаемая продолжительность жизни в мире по состоянию на 2019 год составила 72,8 года, что почти на девять лет больше, чем было в 1990 году. Текущие прогнозы предполагают, что к 2050 году ожидаемая продолжительность жизни может составить 77,2 года, говорится в статье.

По оценкам экспертов, для достижения следующей отметки в 9 миллиардов может потребоваться около 15 лет. Однако ООН не ожидает роста общей численности населения до 10 миллиардов ранее 2080 года, что является признаком того, что общие темпы роста населения мира замедляются. На глобальном уровне снижение численности населения обусловлено низким уровнем рождаемости, который во многих странах продолжает падать, отметили в ООН.

Интересно, что следующий миллиард, согласно прогнозам, будет достигнут благодаря росту рождаемости в восьми странах — это Конго, Египет, Эфиопия, Нигерия, Танзания, Индия, Пакистан, Филиппины. Согласно другому отчёту экспертов Bloomberg, половина всего населения мира на данный момент проживает всего в семи странах: на территории Китая, Индии, США, Индонезии, Пакистана, Нигерии и Бразилии.

В отчёте также отмечается, что глобальный рост населения происходит более централизованно в некоторых из наиболее бедных стран мира (например, в Африке к югу от Сахары), в то время как в странах, которые имеют более высокий доход, быстрорастущее население встречается гораздо реже. Кроме того, по прогнозам, Индия вскоре обгонит Китай и станет самой густонаселённой страной мира уже в 2023 году, пишет NDTV.