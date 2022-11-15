Наталья Орейро снимется в российском новогоднем фильме

Актриса и певица Наталья Орейро дала согласие на съемки в фильме «Письмо Деду Морозу». Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября, на очной защите фильмов для детской и семейной аудитории, претендующих на финансирование Фонда кино.

Режиссером фильма станет Кирилл Кузин, снявший фильм «Война полов» и сериал «Лондонград. Знай наших». Орейро уже внесла съемки в свой график, сообщают РИА Новости со ссылкой на Кузина.

У нас уже есть подтвержденные артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены, – рассказал режиссер. – Наталья Орейро уже забукирована, и даже даты свои она дала.

Подробнее о проекте, подготовка к которому ведется уже на протяжении последних двух лет, рассказала продюсер Лика Бланк:

Когда мы пришли на киностудию имени Горького и встал вопрос о том, что нужно возродить кинопроизводство, стало понятно, какая это сложная задача, потому что сам по себе бренд киностудии задает очень высокую планку. Проанализировав все, что тут делалось, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, это праздничное новогоднее кино. Так родилась мысль о том, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом.

Съемки начнутся в следующем году и в том числе пройдут в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Кроме Натальи Орейро на роли уже утверждены Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Риналь Мухаметов. Планируется, что фильм выйдет в 2025 году.

Наталия Орейро не только актриса, но и певица – в 2018 году она спела песню, специально написанную для Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Наталия исполнила зажигательную композицию United By Love сразу на трех языках – английском, испанском и русском.

В России у актрисы есть огромный фанклуб, и Наталия отвечает своим российским поклонникам взаимностью, приезжая сюда по поводу и без. А в марте 2019 года Орейро заявила о желании получить российское гражданство, летом 2020-го Наталья подала документы и скоро получила паспорт.

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