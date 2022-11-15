Тело кричит – Личное мнение

Актриса-качок Самбурская рассказала, что её тело умеет не только в сериале сниматься, но и орать:

«Сейчас я четко чувствую гормональные изменения, мое тело орет: «Роди! Роди уже!»

Я очень хочу мужа, ребенка, совместный быт. К этому уже готова», — откровенно призналась Настя Наде Стрелец.



Фото: Соцсети

Что ж, это прекрасная новость — созрела до материнства. Хочет мужа, ребёнка и совместный быт.

Беда в том, что сейчас на горизонте у Самбурской нет перспективного гражданина. Который бы захотел с ней совместный быт и дальше — по списку.

Предыдущий брак у Насти развалился спустя два месяца. Потом ещё были романы, но тоже всё не то. В августе актриса-качок заявила, что её сердце свободно, а вот теперь есть хорошие планы, но нет никаких перспектив.

Проблема не уникальна. С ней сталкиваются многие женщины. Хочется, как у Тани Овсиенко, женского счастья, но уже за 30, а принца всё нет.

Ну все же принца ждут! Чтобы красивый и богатый. Добрый, любящий и домовитый. В общем, уникальный.

Человек же, особенно в возрасте, уже видит все недостатки в партнёрах. Чем старше — тем больше видит, и этот процесс необратим. Всё больше запросов, больше претензий. В итоге оказывается, что того, кто ей нужен, попросту не существует в природе.

Вот та же Самбурская — кого она ищет? Кого ждёт? Явно там запросы — ого-го.

Насте можно дать совет: подойти к зеркалу, оценить себя, свой характер, и снизить планку.

Сама, что ли, идеальная?

Я предлагаю Самбурской приглядеться к Максиму Виторгану. Может быть, он не самый лучший актёр, но зато домовитый. По характеру мягкий, ведомый, на него можно ругаться, чтобы носки не разбрасывал. Умеет ждать дома, когда ты на съёмках. Мне почему-то даже кажется, что Максик ещё умеет хорошо готовить, что любому качку важно.

Кого вы Насте посоветуете в мужья?

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