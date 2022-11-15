«На месте Англии в 2023 году будет Атлантида»: путешественник во времени рассказал о будущем Европы и торжестве «Русского мира» на Земле

На телеканале РЕН-ТВ вышло интервью 49-летнего Всеволода В., который утверждает, что родился в 2030 году. В 2050 году он принял участие в испытаниях машины времени, созданной в Институте физики Императорского университета «Сколково».

Эксперты с недоверием отнеслись к рассказу путешественника во времени, однако он прошёл три проверки на детекторе лжи и продемонстрировал в студии несколько устройств, которые не имеют известных сегодня аналогов.

«Я прибыл, чтобы всех успокоить – у России и русского народа всё будет хорошо. В моё время Российская империя полностью доминирует в мире, русское кино, литература и искусство популярны во всех точках Земли и колонизированного Марса», – рассказал гость студии.

Путешественник во времени продемонстрировал карту Европы 2050 года. На ней отсутствует Великобритания – как пояснил россиянин, Соединённое королевство полностью ушло под воду в конце 2022 года по неизвестной причине. В середине XXI века Британские острова являются популярным туристическим местом, которое называют «подводной Атлантидой».

По его словам, политическая карта мира также сильно изменилась: США распались на 15 независимых республик, между которыми не утихают вооружённые конфликты. Изменения произошли и в Европе – Польша, Германия, Австрия и ряд других государств добровольно вошли в состав Российской империи, а во Франции и Испании власть захватили эмигранты.

В ближайшее время на РЕН-ТВ будет показан трёхчасовой документальный фильм «Мир в 2050 году», основанный на рассказе путешественника во времени.

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