Собянин выделил 1,3 млрд рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами

Город выделяет 1,3 миллиарда рублей на помощь онкобольным, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами по профилям травматология и ортопедия, нейрохирургия. Также предусмотрены средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными формами злокачественных новообразований, около 340 оперативных вмешательств, включая протезирование и пластику клапанов сердца, порядка 240 операций по эндопротезированию суставов и сложных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с серьезными проблемами позвоночника. Об этом сообщатся на портале mos.ru.

Развитие здравоохранения остается одним из приоритетов Москвы. Город реконструирует уже существующие поликлиники и строит новые, внедряет технологии искусственного интеллекта для помощи врачам.

В 2023 году расходы на программу “Столичное здравоохранение” превысят 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов. Также в следующем году завершится программа модернизации 201 московской поликлиники – это 50% амбулаторного фонда города.

Планируется ввести в эксплуатацию шесть скоропомощных корпусов. Они расположатся на территории НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М.Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Это полноценные больницы с операционными, реанимацией, приемным и диагностическим отделениями.