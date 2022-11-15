 

Собянин выделил 1,3 млрд рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами

15.11.2022, 15:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Город выделяет 1,3 миллиарда рублей на помощь онкобольным, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами по профилям травматология и ортопедия, нейрохирургия. Также предусмотрены средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными формами злокачественных новообразований, около 340 оперативных вмешательств, включая протезирование и пластику клапанов сердца, порядка 240 операций по эндопротезированию суставов и сложных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с серьезными проблемами позвоночника. Об этом сообщатся на портале mos.ru.

Развитие здравоохранения остается одним из приоритетов Москвы. Город реконструирует уже существующие поликлиники и строит новые, внедряет технологии искусственного интеллекта для помощи врачам.

В 2023 году расходы на программу “Столичное здравоохранение” превысят 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов. Также в следующем году завершится программа модернизации 201 московской поликлиники – это 50% амбулаторного фонда города.

Планируется ввести в эксплуатацию шесть скоропомощных корпусов. Они расположатся на территории НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М.Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Это полноценные больницы с операционными, реанимацией, приемным и диагностическим отделениями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.21 / Владимир Путин завершил карьеру хоккеиста

07.06.22 / Любовь против решительности: почему для хорошей жизни важно иметь баланс женской и мужской энергии

10.03.22 / Не тренд, а классика. Вневременные образы, которые сейчас носят все

06.12.21 / Мнение: Что дала нам рыночная экономика, трудности переобучения учителей и инфантильное поколение

15.06.21 / Вязаные корзиночки могут украсить любой интерьер. Мастер-классы с фото

19.04.22 / La Tribune – Ле Пен обвиняют в растрате европейских средств

12.01.22 / Мнение: Письмо: “Хорошая домашняя девочка”

21.04.21 / Экс-бойфренд Хайден Панеттьери, избивавший ее полтора года, получил тюремный срок

25.01.21 / Никита Ефремов впервые об аварии с участием Михаила Ефремова: “Мне было очень больно”

08.09.21 / После сбора картофеля поле пустовать не должно. Как подготовить землю к следующему урожаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика