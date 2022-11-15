 

Уже поет на иврите: уроки языка жене иноагента Пугачевой в Израиле оплатило государство

15.11.2022, 15:29, Разное
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После переезда в Израиль Алла Пугачева получила право на бесплатное обучение в ульпане первой ступени (ульпан “алеф”). Ульпан – это учебное учреждение или школа для изучения иврита. Под этим термином понимают как профессиональные, так и любительские курсы или кружок по изучению языка.

Обучение Народной артистке Советского Союза оплачивает Министерство абсорбции. Но ее предупредили, что без оплаты это будет только один раз. Eсли же певица пожелает улучшать свой иврит и посещать следующие ступени – это будет уже платно. Продолжительность дневного ульпана 5 месяцев. 5 занятий в неделю по 5 часов.

Стоит заметить, что проблем у Пугачевой иврит не должен вызвать. Ведь еще в 1994 году в ее репертуаре появилась песня на иврите Can No Laditi, хотя правильное написание иное – Kan Noladeti. Эта композиция вошла в альбом “Не делайте мне больно, господа”.

Изначально с этой песней супружеский дуэт Орна и Моше Дац на конкурсе “Евровидение-91” (проходил в Риме) представлял Израиль и занял 3-е место. В их исполнении песня называлась просто Каn (“Здесь”). Пугачева же спела ее в дуэте с Киркоровым. А в том же 1994-м представила композицию на своем сольнике в Тель-Авиве. Теперь поклонники уверены, что этот хит она перепоет со своим пятым мужем-иноагентом и сможет им зарабатывать в Израиле копеечку.


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