Скандалы: Крэк, проститутки и демократия

Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?

Хантер Байден, сын действующего американского президента-демократа Джо Байдена, вновь стал объектом внимания СМИ после того, как ФБР собрало и систематизировало улики и доказательства для федерального расследования Министерства юстиции, которое ведется с 2018 года. Хантер уже становился фигурантом коррупционных скандалов, но на этот раз его подозревают в иностранном лоббировании, налоговом мошенничестве, фальсификации документов, распространении наркотиков и даче ложных показаний о своей наркотической зависимости при покупке пистолета.

На чем основаны эти обвинения и как праздная и скандальная жизнь Хантера Байдена может погубить карьеру его отца — в материале «Ленты.ру».

Шкатулка с сюрпризом

12 апреля 2019 года Байден-младший принес в одну из ремонтных мастерских в штате Делавэр свой залитый водой ноутбук и благополучно забыл о его существовании. Владелец мастерской Джон Айзек обнаружил на жестком диске настоящий Клондайк: фотографии голого Хантера с оружием, употребляющего наркотики с девушками легкого поведения, а также откровенные переписки и фото с несовершеннолетними.

В октябре того же года, когда из-за невостребованности ноутбук по договору на ремонт легально перешел в собственность владельца мастерской, жесткий диск решили отнести в ФБР. Однако там не заинтересовались находкой, а лишь посоветовали «нанять адвоката и никому не говорить о произошедшем». Через два месяца агенты ФБР все же конфисковали ноутбук, но к тому моменту Джон Айзек успел передать копию жесткого диска Руди Джулиани, личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Джулиани грамотно воспользовался таким чудом из ниоткуда и слил компромат на Байдена-младшего журналистам. Менее чем за месяц до президентских выборов 2020 года (на которых Трамп и Байден сражались за кресло главы государства) материал опубликовала консервативная газета New York Post (NYP).

Реакция продемократических изданий оказалась быстрой: либеральные The New York Times, MSNBC, CNN и Washington Post поторопились опровергнуть публикацию, назвав «клеветническую медиакомпанию» против Хантера Байдена «классической российской информационной операцией». В то же время техногиганты Twitter и Facebook молниеносно ограничили распространение статей и заблокировали аккаунты NYP.

«Операция с ноутбуком соответствует всем признакам [работы российских спецслужб], поскольку публикация электронных писем явно предназначена для дискредитации Байдена. России давно пора прекратить вмешиваться в американскую демократию», — говорилось в открытом письме 50 бывших сотрудников ЦРУ, которые выступили в поддержку версии о «российском следе». Позднее в интервью CBS News сам Хантер высказался в подобном ключе.

Это мог быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Вполне возможно, что это была российская разведка, — Хантер Байден

Примечательно, что в одном из найденных на ноутбуке видео, снятом в Лас-Вегасе, Байден-младший в разговоре с проституткой рассказал о потере еще одного ноутбука в 2018 году. По его мнению, он был украден членами российской наркомафии, с которыми он выпивал. «Теперь у них есть видео, где я занимаюсь безумным сексом», — с досадой говорил тогда Хантер.

Но главной находкой среди всех найденных данных на ноутбуке Хантера стали письма, переписки и финансовые отчеты, свидетельствующие о теневых сделках сына президента с компаниями на Украине и в Китае, которые сильно улучшили финансовое положение Байденов. Именно они и стали главным поводом для начала расследования.

Сукин сын с Украины

В начале 2014 года Вашингтон выразил поддержку украинской оппозиции, пришедшей к власти после массовых протестов и трагических событий на Майдане. Уже в апреле Джо Байден в должности вице-президента США посетил с официальным визитом Киев и заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине восстановить экономику, а также укрепить свою энергетическую независимость от России.

Примерно в это же время Хантер Байден становится частью Burisma Holdings — частной украинской газодобывающей компании со штаб-квартирой на Кипре. Сын вице-президента присоединился к совету директоров и возглавил юридическое подразделение холдинга, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц.

По словам тех, кто работал с ним, а также наблюдал за его работой, задачами Байдена-младшего были консультации по юридическим вопросам, корпоративным финансам и стратегии развития. При этом за все время работы Хантера в компании он ни разу не посетил Украину по рабочим вопросам

В США новую должность сына вице-президента раскритиковали, назвав его назначение вопиющим конфликтом интересов. По мнению журналиста Associated Press Стивена Брауна, время найма Байдена-младшего на работу в Burisma было «политически неудобным», так как совпало с попытками администрации Барака Обамы повлиять на Киев в вопросе энергетической зависимости от России. The Washington Post назвал произошедшее проявлением кумовства и коррупции, но в Белом доме от обвинений отмахнулись, заявив, что Хантер Байден является частным лицом, которое не отражает политики государства. Специалисты по этике также встали на сторону Байдена-младшего — ему было нечего предъявить с точки зрения закона.

В 2015-2016 годах на деятельность Burisma Holdings обратил внимание украинский генпрокурор Виктор Шокин, заподозрив ее руководство в коррупционной деятельности. По данным расследования, Хантер Байден успел заработать миллионы долларов благодаря работе в компании, пока его отец занимал пост вице-президента США.

Выяснилось, что бенефициаром Burisma являлась компания Байдена-младшего и его бизнес-партнера Девона Арчера Rosemont Seneca Partners LLC. С весны 2014-го по осень 2015 года, согласно отчетам американских банков, компания в США регулярно получала крупные суммы от Burisma Holdings — свыше 166 тысяч долларов в месяц.

В рамках расследования Шокин планировал пригласить на допрос руководство Burisma, в том числе и Хантера, но не успел, поскольку в дело вмешался лично Джо Байден, который поставил украинским властям ультиматум: либо они увольняют Шокина с поста генпрокурора, либо Соединенные Штаты отзывают кредит для Украины на один миллиард долларов. Долго думать Киеву не пришлось: 16 февраля 2016-го президент Петр Порошенко попросил Шокина лично подать в отставку, а 29 марта свой вердикт вынесла Верховная Рада.

Интересно, что сам вице-президент Байден позже открыто признался в «шантаже».

Я сказал [Порошенко]: вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов. Если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен, — Джо Байденна выступлении в Совете международных отношений США в 2018 году

Свое требование к властям Украины вице-президент США объяснил беспокойством о «регрессе в борьбе с коррупцией в Киеве». О том, что упомянутый генпрокурор вел расследование против компании, в которой работал его сын, Джо Байден почему-то откровенничать не стал.

Позже дело Burisma было передано в созданное при поддержке США Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где его постепенно замяли. В 2019 году Байден-младший ушел из компании.

Но на этом скандал не закончился. В том же году информация о деятельности Хантера Байдена на Украине снова оказалась на передовицах мировых СМИ. Причиной стала стенограмма разговора новоиспеченного украинского лидера Владимира Зеленского и 46-го президента США Дональда Трампа. Последний просил возобновить расследование против Байдена-младшего. Надежда заполучить компромат на семью Байденов (в том числе на Джо Байдена, который собирался участвовать в президентских выборах 2020 года) сыграла с Трампом злую шутку: Конгресс счел такую просьбу «злоупотреблением властью», что привело к объявлению президенту импичмента. Тем не менее до отставки Трампа дело так и не дошло.

В автобиографии под названием «Прекрасные вещи» (Beautiful Things) Хантер Байден написал, что жалеет о работе в Burisma. Он отверг все выдвигаемые против него обвинения, заявив, что его имя просто использовали, чтобы навредить отцу.

«Зная сейчас, к чему это привело, — я бы ответил нет [на предложение войти в совет директоров Burisma]. (…) Трампу пришлось бы искать какой-нибудь еще способ отвлечь людей от своего поведения, которое заслуживало импичмента», — написал Байден-младший в книге. Он также признался, что все заработанные в Burisma деньги он потратил на алкоголь, наркотики и проституток, что еще больше обострило его зависимость, которая «разрушила его отношения с семьей и карьеру».

Новые улики против Хантера Байдена о его деятельности на Украине всплыли в октябре 2020-го в вышеупомянутых публикациях NYP. Журналисты обнародовали переписку Хантера с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, одним из ключевых функционеров в Burisma Group.

В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский поблагодарил Байдена-младшего за то, что тот смог устроить ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом письме он просит Хантера подумать, как бы он смог «использовать влияние в качестве сына Джо Байдена на благо Burisma».

Байден-младший успел засветиться и в скандале, связанном с американскими биологическими лабораториями на Украине. Так, в марте стало известно, что сын президента помог медицинской компании Metabiota, которая сотрудничает с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований смертоносных патогенов, заключить контракт с правительством США на сумму 18,4 миллиона долларов. Более того, он свел представителей Metabiota с руководством Burisma Holdings для реализации «научного биотехнического проекта» в лабораториях высокого уровня биозащиты на Украине.

Эхо торговой войны

Еще одна сомнительная история всплыла благодаря публикации Fox News, согласно которой Байден-младший и его дядя Джеймс Байден в 2017-2018 годах получили почти 4,8 миллиона долларов от китайской энергетической компании CEFC за «консультационные услуги».

Хантер, согласно опубликованным банковским записям, дополнительно получил миллион долларов за «юридическую помощь» одному из руководителей CEFC Патрику Хо. На деле, судя по найденным у Хантера на ноутбуке письмам, помощь заключалась в получении конфиденциальной информации о судебном процессе против Huawei и других компаний, которые обвиняются в кибершпионаже против США. Все эти данные стали поводом для обвинений Хантера в том, что он буквально торговал влиянием своей семьи по отдельным вопросам внутренней политики США.

Связи Байдена с Китаем не ограничивались лишь консультациями — с 2017 года Хантер имеет десятипроцентную долю в китайской инвестиционной компании BHR Partners, которая поддерживает инфраструктурные и промышленные инициативы правительства КНР за рубежом. Несмотря на обещания Байдена-старшего избавить членов семьи от иностранных активов, Хантер по сей день владеет своей долей в компании и предпринимает попытки увеличить ее.

С такой позицией солидарен и Белый дом, который неоднократно подчеркивал, что Хантер является частным лицом и не должен отчитываться Вашингтону о своих решениях, а позднее и вовсе стал отказываться от каких-либо комментариев на эту тему.

Джо Байден отрицает какие-либо связи его семьи с деловыми партнерами сына. «Мой сын, моя семья не будут участвовать ни в каком бизнесе, ни в одном предприятии, которое находится в конфликте или кажется конфликтующим с тем, что не находится на надлежащей дистанции от президента и правительства», — ответил Джо Байден журналисту CNN на обвинения в том, что он проводил встречи с бизнес-партнерами сына в Белом доме.

Однако не очень понятно, как эти слова соотносятся с тем фактом, что в 2017 году, будучи вице-президентом США, Байден написал рекомендательные письма детям гендиректора BHR Partners Джонатана Ли, которые позволили им поступить в один из престижных американских университетов.

Пистолет для наркомана

23 октября 2018 года Хантер и Халли Байден, вдова его старшего брата Бо, умершего от рака мозга в 2015 году, с которой Байден-младший был в любовных отношениях, попали в очередную историю. Халли выбросила револьвер 38-го калибра Хантера в мусорную урну рядом со средней школой в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Осознав опасность своего поступка, она вернулась за оружием, но не обнаружила его на месте.

Незадолго до того, как она обратилась с заявлением о пропаже, пистолет нашел и отдал в полицию мужчина, который регулярно обыскивал урны в поисках объедков.

Когда правоохранительные органы начали выяснять, откуда у Хантера взялось оружие, выяснилось, что от солгал ради покупки пистолета. В журнале покупок в оружейном магазине он ответил «нет» на вопрос об употреблении наркотиков и зависимости от веществ. Известно, что в 2013 году Хантера уволили из военно-морского резерва Вооруженных сил США из-за положительного результата теста на кокаин, а в мемуарах Байден признавался, что в 2018 году продолжал употреблять крэк.

На фоне остальных скандалов и улик против Хантера инцидент с покупкой пистолета кажется сущим пустяком, но именно он стал одной из самых значимых причин для начала расследования, ведь предоставление ложной информации при покупке оружия в США является уголовным преступлением

«Она украла револьвер из моего бардачка и выбросила его в мусорное ведро. Затем она сказала мне, что теперь это моя проблема. Когда прибыли полиция и ФБР, она сказала, что забрала его у меня, потому что боялась, что я причиню себе вред из-за проблем с веществами и наших нестабильных отношений», — говорится в одном из сообщений Хантера в его ноутбуке.

В ожидании обвинений

Члены Республиканской партии США в сенате и Палате представителей уже неоднократно призывали ФБР и Министерство юстиции дать открытые комментарии о расследовании в отношении Хантера Байдена, но эти запросы остаются без ответа до сих пор. Главные противники этой процедуры — сторонники действующего президента-демократа Джо Байдена, которые называют это дело «политически мотивированным и потому недопустимым».

Ситуация может резко измениться в случае победы Республиканской партии на выборах в Палату представителей США. Республиканцы совершенно ясно дали понять, что большинство мест в обеих палатах парламента обеспечит им руководящие посты председателей в ряде комитетов по судебному надзору, что даст возможность инициировать расследование в отношении семьи Джо Байдена и сотрудников Белого дома, ответственных за политическое вмешательство в дело Хантера.

В случае победы республиканцев Министерство юстиции США больше не сможет легально отказываться от рассмотрения документов и отчетов, которые были сформированы на основе данных из ноутбука Хантера.

«Мы предоставляем эти [банковские] записи, потому что вы не ответили на законные надзорные вопросы Конгресса относительно того, как вы ведете уголовное дело Хантера Байдена, были ли вам предоставлены все необходимые ресурсы и поддержка со стороны Министерства юстиции и получили ли вы эти банковские записи, а также другие документы в ходе вашего рассмотрения», — говорится в письме республиканцев к генеральному прокурору штата Делавэр Дэвиду Вайсу, курирующему дело Хантера Байдена.

По словам сенаторов-республиканцев Чака Грассли и Рона Джонсона, подтвержденные переводы от китайских партнеров демонстрируют «обширные связи семьи Джо Байдена с иностранными правительствами, и это вызывает большую озабоченность с точки зрения национальной безопасности».

Одним из примеров такой связи они назвали Цзяци Бао, секретаря Хантера, которая ранее работала в Национальной комиссии по развитию и реформам КНР и, по мнению сенаторов, является агентом китайских спецслужб.

В контексте участившихся случаев кибератак и коммерческого шпионажа КНР против США отказ Министерства юстиции от немедленного начала дела против семьи Байдена и противление демократов дает республиканцам повод для критики своих политических оппонентов и обвинении их в прокитайской позиции.

Впрочем, все точки над «i» смогут расставить лишь представители спецслужб, ФБР и Министерства юстиции, которые рано или поздно представят независимое мнение касательно обвинений в адрес Хантера и установят, пользовался ли Джо Байден своим положением для помощи сыну и есть ли в деле конфликт национальных и личных интересов.

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Суммарно в ноутбуке Хантера были обнаружены сотни документально подтвержденных нарушений законов США, в том числе 140 предполагаемых финансовых преступлений, 191 преступление, связанное с сексом, и 128 преступлений, связанных с наркотиками. Конечно, деятельность Хантера не очень коррелирует с образом традиционной семьи, который Джо Байден смог сформировать для своей избирательной кампании в 2020 году, но феномен Байдена-младшего определенно заслуживает внимания: не всякий человек способен справиться с наркотической зависимостью и стать фигурантом настолько скандального дела, чтобы сюжета по его мотивам хватило на целый художественный фильм.

Алиса Реброва, Дмитрий Сотак

Оригинал материала: “Лента.ру”